Son dakika transfer haberi: Galatasaray Artem Dovbyk transferi için Dnipro ile görüşmelere başladı!

Galatasaray, Ukrayna'dan bir forvet transferi yapmak için flaş bir harekata başladı. Ukrayna basını, sarı kırmızılıların girişimini okuyucularına aktardı.

Haberde yer alan bilgilere göre Galatasaray, Ukrayna temsilcisi Dnipro'da forma giyen Artem Dovbyk için transfer masasına oturdu.

DNIPRO TEKLİFİ DEĞERLENDİRME KARARI ALDI

Öte yandan Dnipro'nun ilk 11'de Artem Dovbyk'i değerlendirmesine rağmen Galatasaray ile masaya oturduğu bilgisine yer verildi.

Artem Dovbyk, bu sezon toplamda 18 maça çıkarken 14 gol 5 asist üretmişti.