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Son dakika transfer haberi: Galatasaray Artem Dovbyk transferi için Dnipro ile görüşmelere başladı!

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Ara transfer sezonunun hızlı ekiplerinden Galatasaray, forvet hattını güçlendirmek üzere flaş bir girişimde bulundu. Ukrayna basınında yer alan habere göre Galatasaray, Artem Dovbyk transferi için Dnipro ile transfer görüşmelerine başladı. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2022 Salı 16:28 Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2022 Salı 16:37
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Son dakika transfer haberi: Galatasaray Artem Dovbyk transferi için Dnipro ile görüşmelere başladı!

Galatasaray, Ukrayna'dan bir forvet transferi yapmak için flaş bir harekata başladı. Ukrayna basını, sarı kırmızılıların girişimini okuyucularına aktardı.

Haberde yer alan bilgilere göre Galatasaray, Ukrayna temsilcisi Dnipro'da forma giyen Artem Dovbyk için transfer masasına oturdu.

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Öte yandan Dnipro'nun ilk 11'de Artem Dovbyk'i değerlendirmesine rağmen Galatasaray ile masaya oturduğu bilgisine yer verildi.

Artem Dovbyk, bu sezon toplamda 18 maça çıkarken 14 gol 5 asist üretmişti.

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