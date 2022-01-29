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Roman Burki İstanbul'a geliyor

Cimbom, istediği tecrübeli file bekçisini Almanya’da buldu. 31 yaşındaki eldivenin yarın İstanbul’a gelip imza atması bekleniyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2022 Cumartesi 06:50
Roman Burki İstanbul'a geliyor

Muslera'nın yokluğunda İsmail Çipe ve Fatih Öztürk ile hüsrana uğrayan Galatasaray kaleci sorununu ise Almanya'dan çözüyor. Sarıkırmızılılar, Borussia Dortmund'un kalecisi Roman Bürki'yi bitirme noktasına geldi. 31 yaşındaki İsviçreli eldiven, bu sezon Gregor Kobel ve Marwin Hitz'in arkasında kaldı ve hiç süre bulamadı. Sezon sonuna kadar kiralanmak istenen Bürki'ye kulübü izin verdi. Tecrübeli kalecinin yarın İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

232 MAÇTA OYNADI

Futbola ülkesinin ekibi Münsingen'de başlayan Bürki, daha sonra Young Boys, Thun, Schaffhausen ve Grasshoppers formaları giydi. 2014'te Alman ekibi Freiburg'a 1.8 milyon euro'ya transfer olan Bürki burada 36 maça çıktı. Kalesinde 49 gol gören buna rağmen 9 maçta kalesini kapatan tecrübeli kaleci 1 sezon sonra 3.5 milyon euro'ya Borussia Dortmund'a transfer oldu. Sarı-siyahlı formayı 232 maçta terleten Bürki, 276 gol yerken, 83 kez kalesini kapattı. Bürki geçen yıl 24 kez forma giydi.

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