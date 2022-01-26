Galatasaray - Tuzlaspor maçı CANLI izle! GS Tuzlaspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Galatasaray maçı izle

Süper Lig'e verilen arada çoğu takım Antalya'ya giderken, Galatasaray Florya'da kalma kararı aldı. Trabzonspor maçının ardından pazartesi günü rejenerasyon çalışması yapan sarı-kırmızılı takım geçtiğimiz günü izinli geçirdi.

Çift idmanla hazırlıklarına başlayan Galatasaray, cuma günü 1. Lig ekibi Tuzlaspor ile hazırlık maçı oynayacak.

GALATASARAY - TUZLASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray ile Tuzlaspor arasındaki hazırlık maçı 28 Ocak Cuma günü oynanacak. Müsabakanın Galatasaray youtube hesabından yayınlanması bekleniyor. Öte yandan maç saati henüz netleşmezken, öğle saatlerinde oynanması bekleniyor.



