GALATASARAY HABERİ: Fatih Terim ile yollar ayrıldı! İşte yeni hoca adayları... (GS spor haberi)

Süper Lig'de kötü gidişatın devam ettiği Galatasaray'da eleştirilerin odağı haline gelen teknik direktör Fatih Terim ile yollar ayrıldı. Terim ile yolların ayrılmasıyla gözler yeni teknik direktöre çevrildi.
Süper Lig'de kötü gidişatın devam ettiği Galatasaray'da eleştirilerin odağı haline gelen teknik direktör Fatih Terim ile yollar ayrıldı. Terim ile yolların ayrılmasıyla gözler yeni teknik direktöre çevrildi.
Peki sarı kırmızılıların gündemine hangi hocalar var? İşte adaylar:
Okan Buruk
Roger Schmidt
Lucien Favre