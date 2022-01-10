Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ: Fatih Terim ile yollar ayrıldı! İşte yeni hoca adayları... (GS spor haberi)

GALATASARAY HABERİ: Fatih Terim ile yollar ayrıldı! İşte yeni hoca adayları... (GS spor haberi)

Süper Lig'de kötü gidişatın devam ettiği Galatasaray'da eleştirilerin odağı haline gelen teknik direktör Fatih Terim ile yollar ayrıldı. Terim ile yolların ayrılmasıyla gözler yeni teknik direktöre çevrildi. Peki sarı kırmızılıların gündeminde hangi hocalar var? İşte adaylar ve tüm detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2022 Pazartesi 14:33
GALATASARAY HABERİ: Fatih Terim ile yollar ayrıldı! İşte yeni hoca adayları... (GS spor haberi)

Süper Lig'de kötü gidişatın devam ettiği Galatasaray'da eleştirilerin odağı haline gelen teknik direktör Fatih Terim ile yollar ayrıldı. Terim ile yolların ayrılmasıyla gözler yeni teknik direktöre çevrildi.

GALATASARAY HABERİ: Fatih Terim ile yollar ayrıldı! İşte yeni hoca adayları... (GS spor haberi)

Peki sarı kırmızılıların gündemine hangi hocalar var? İşte adaylar:

GALATASARAY HABERİ: Fatih Terim ile yollar ayrıldı! İşte yeni hoca adayları... (GS spor haberi)

Okan Buruk

GALATASARAY HABERİ: Fatih Terim ile yollar ayrıldı! İşte yeni hoca adayları... (GS spor haberi)

Bülent Korkmaz

GALATASARAY HABERİ: Fatih Terim ile yollar ayrıldı! İşte yeni hoca adayları... (GS spor haberi)

Domenec Torrent

GALATASARAY HABERİ: Fatih Terim ile yollar ayrıldı! İşte yeni hoca adayları... (GS spor haberi)

Niko Kovac

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