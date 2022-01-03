SPOR HABERİ - Aranan kan! Benfica’da Fatih Terim sesleri

Herkes Fatih Terim'in Rui Costa ile ilişkisini kullanarak Benfica'dan Gedson Fernandes'i transfer etmesini bekliyor. Ancak Portekiz'de farklı bir iddia konuşuluyor. Canal 11'deki spor programının yorumcusu Pedro Bouças, Jorge Jesus ile yollarını ayıran Benfica'nın Fatih Terim gibi bir hocaya ihtiyacı olduğunu söyledi. "Rui Costa'nın aklında kurt bir isim var" diyen Bouças, "Kendisine de hocalık yapan Fatih Terim, Rui Costa'nın futbol anlayışına çok uygun" ifadesini kullandı. Galatasaray'da son dönemde eleştirilerin odağında yer alan Terim'in takımdan ayrılması zor görünüyor ama halen Avrupa'da adından söz ettirmeye devam ediyor.

ARANAN KAN

Milan ve Fiorentina'yı çalıştıran Fatih Terim'in ünü sadece İtalya ile sınırlı değil. Avrupa'da hala adından söz ettiren tecrübeli hoca, şimdi de Portekiz'de gündemde... Eski talebesi Rui Costa'yla yeniden bir araya gelmeleri şimdilik çok kolay görünmüyor ama ileride neler yaşanır; bilinmez.