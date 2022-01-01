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Galatasaray'dan Yusuf Barasi hamlesi! Bedavaya gelecek

Süper Lig'de kötü günler geçiren Galatasaray, gözünü transfere çevirdi. Sarı kırmızılıların hedefinde Yusuf Barasi var. AZ Alkmaar'ın sözleşme teklifini reddeden futbolcu, bedelsiz olarak Galatasaray'a transfer olabilir. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2022 Cumartesi 15:19
Galatasaray'dan Yusuf Barasi hamlesi! Bedavaya gelecek

Yönetimin 18 yaşındaki gurbetçi futbolcu için Alkmaar'la temas kurduğu ve resmi teklif yaptığı belirlendi. Forvet ve sol kanatta görev yapabilen Yusuf Barasi'nin Hollanda kulübü ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

Galatasaray'dan Yusuf Barasi hamlesi! Bedavaya gelecek

Takvim'in haberine göre; genç futbolcunun Galatasaray'a gelmeye çok sıcak baktığı ve Alkmaar'ın yeni sözleşme teklifini kabul etmediği ifade edildi.

Galatasaray'dan Yusuf Barasi hamlesi! Bedavaya gelecek

Bu sezon Alkmaar U21 takımında 17 maça çıkan ve 5 gol, 1 asistlik performans sergileyen Yusuf Barasi 3 kez de Hollanda 1. Ligi Eredivisie'de boy gösterdi.

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