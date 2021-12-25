Haberler Galatasaray Galatasaray - Antalyaspor maçına Kerem Aktürkoğlu'nun Harry Potter'lı gol sevinci damga vurdu! İşte o sözler

Galatasaray - Antalyaspor maçına Kerem Aktürkoğlu'nun Harry Potter'lı gol sevinci damga vurdu! İşte o sözler

Galatasaray, Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor'u evinde ağırladı. Sarı kırmızılılar mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Maç sonrası Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'nun attığı gol sonrası yaptığı Harry Potter sevinci, gündem oldu. İşte Kerem'in o sevinci ve Harry Potter hakkında söylediği o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2021 Cumartesi 19:00
Galatasaray - Antalyaspor maçına Kerem Aktürkoğlu'nun Harry Potter'lı gol sevinci damga vurdu! İşte o sözler

Galatasaray, NEF Stadı'nda Antalyaspor'u konuk etti ve maçtan 2-0'lık üstünlükle ayrıldı. Maçta 1 gol 1 asistle oynayan Kerem Aktürkoğlu, sarı kırmızılılarda günün adamı oldu.

Kerem'in attığı gol sonrası yaptığı Harry Potter'lı sevinç gündem olurken, genç oyuncu konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"BENİ HARRY POTTER'A BENZETMEYE BAŞLADILAR"
Kerem yaptığı açıklamada, "Harry Potter benzetmesi başlattılar. Ben de Harry Potter'ı seviyorum, uzun zamandır bu gol sevincini düşünüyorduk. Bugüne kısmetmiş." dedi.

İŞTE O PAYLAŞIM

DİĞER
Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in yıllar önceki hali 'Hani estetiksizdin?' dedirtti! İşte Pınar Deniz'in estetiksiz hali...
Muslera'nın yokluğunda kaleyi devralmıştı! İsmail Çipe bu sezon bir ilki başardı: Antalyaspor maçında...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor