Galatasaray - Antalyaspor maçına Kerem Aktürkoğlu'nun Harry Potter'lı gol sevinci damga vurdu! İşte o sözler

Galatasaray, NEF Stadı'nda Antalyaspor'u konuk etti ve maçtan 2-0'lık üstünlükle ayrıldı. Maçta 1 gol 1 asistle oynayan Kerem Aktürkoğlu, sarı kırmızılılarda günün adamı oldu.

Kerem'in attığı gol sonrası yaptığı Harry Potter'lı sevinç gündem olurken, genç oyuncu konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.



"BENİ HARRY POTTER'A BENZETMEYE BAŞLADILAR"

Kerem yaptığı açıklamada, "Harry Potter benzetmesi başlattılar. Ben de Harry Potter'ı seviyorum, uzun zamandır bu gol sevincini düşünüyorduk. Bugüne kısmetmiş." dedi.

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