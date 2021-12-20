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GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'ın Adana Demirspor maçı kamp kadrosu açıklandı! 6 eksik var

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'la oynayacağı maçın kamp kadrosu açıklandı. Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Fernando Muslera, Sacha Boey, Mbaye Diagne, Christian Luyindama ve Arda Turan ile Assunçao kadroda yer almadı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2021 Pazartesi 14:58 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2021 Pazartesi 15:16
GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'ın Adana Demirspor maçı kamp kadrosu açıklandı! 6 eksik var

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 21 Aralık Salı günü Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'da kamp kadrosu belirlendi.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre teknik direktör Fatih Terim Adana deplasmanına, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, İsmail Çipe, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Alexandru Cicaldau, Aytaç Kara, Marcao Teixeira, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Sofiane Feghouli ve Fatih Öztürk'ü götürecek.

Ayrıca sarı-kırmızılı ekip son çalışmasını bugün Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Dar alanda çeşitli pas ve top kapma çalışmaları yapan Galatasaraylı futbolcular antrenmanın son bölümünde taktik çalışma yaptı.

Galatasaray kafilesi bugün Adana'ya giderek kampa girecek.

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