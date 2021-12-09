Haberler Galatasaray Lazio Galatasaray EXXEN İZLE 🏆 | Lazio - Galatasaray maçı canlı nasıl izlenir? Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? (GS MAÇI)

Lazio Galatasaray EXXEN İZLE 🏆 | Lazio - Galatasaray maçı canlı nasıl izlenir? Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? (GS MAÇI)

UEFA Avrupa Ligi E grubu 6. hafta mücadelesinde temsilcimiz Galatasaray, İtalya devi Lazio ile kozlarını paylaşacak. Avrupa'da fırtına gibi esen Galatasaray, kazanarak adını son 16'ya yazdırmak istiyor. Aslan'da Sacha Boey, Arda Turan ve Alexandru Cicaldau maçta süre alamayacak. Galatassaray ile Lazio arasında oynanacak mücadele öncesinde birçok futbolsever arama motorlarında araştırma yapıyor. Peki, Lazio Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Galatasaray maçı nasıl izlenir? Canlı maç izle, Exxen izle...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2021 Perşembe 20:58
Lazio Galatasaray EXXEN İZLE 🏆 | Lazio - Galatasaray maçı canlı nasıl izlenir? Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? (GS MAÇI)

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UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Galatasaray, Lazio ile deplasmanda kritik bir maça çıkacak. Galatasaray, grubu lider tamamlamak ve adını son 16 turuna yazdırmak istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Lazio Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LAZIO - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Lazio - Galatasaray maçı 9 Aralık Perşembe günü saat 23:00'te EXXEN'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar fotomac.com.tr'de yer alacak.

LAZIO EVİNDE GALATASARAY AVRUPA LİGİ'NDE YENİLMİYOR!

UEFA Avrupa Ligi'nde namağlup yoluna devam eden Galatasaray, sahasında oldukça iyi performans gösteren Lazio ile karşılaşacak. Lazio, son olarak Sampdoria'yı 3-1 mağlup etti. Lazio, 7. dakikada Sergej Milinkovic Savic, 17. ve 37. Ciro Immobile'nin attığı gollerle sahadan 3-1 galip ayrıldı.

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