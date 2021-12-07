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Galatasaray - Fenerbahçe maçı CANLI İZLE

Süper Lig'in dev kulüpleri Galatasaray ve Fenerbahçe kadın futbol takımları karşı karşıya geliyor... Kadına şiddete karşı toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla oynanan mücadele, NEF Stadı'nda futbolseverlerle buluştu. Galatasaray - Fenerbahçe maçını haberimizden CANLI izleyebilirsiniz...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2021 Salı 18:53 Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2021 Salı 18:54
Galatasaray - Fenerbahçe maçı CANLI İZLE

Süper Lig'in dev kulüpleri Galatasaray ve Fenerbahçe kadın futbol takımları karşı karşıya geliyor... Kadına şiddete karşı toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla oynanan mücadele, NEF Stadı'nda futbolseverlerle buluştu.

İLK 11'LER

Galatasaray: Sude, Yaren, Elanur, Elif, Ijeoma, Arzu, Andiolo, Serpil, Denda, Ortiz, Samia Adam

Fenerbahçe: Ezgi, Demet, Narin, Nina, Cansu, Fatma, Mariana, Yenney, Shameeka, Berdan, Kennya

SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Kadına şiddete karşı toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçı, saat 19.00'da başladı. Tarihi karşılaşma Nef Stadyumu'nda oynanıyor ve TRT Spor'dan şifresiz olarak CANLI yayınlanıyor.

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