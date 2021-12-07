Galatasaray - Fenerbahçe maçı CANLI İZLE

Süper Lig'in dev kulüpleri Galatasaray ve Fenerbahçe kadın futbol takımları karşı karşıya geliyor... Kadına şiddete karşı toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla oynanan mücadele, NEF Stadı'nda futbolseverlerle buluştu.
İLK 11'LER
Galatasaray: Sude, Yaren, Elanur, Elif, Ijeoma, Arzu, Andiolo, Serpil, Denda, Ortiz, Samia Adam
Fenerbahçe: Ezgi, Demet, Narin, Nina, Cansu, Fatma, Mariana, Yenney, Shameeka, Berdan, Kennya
SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Kadına şiddete karşı toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçı, saat 19.00'da başladı. Tarihi karşılaşma Nef Stadyumu'nda oynanıyor ve TRT Spor'dan şifresiz olarak CANLI yayınlanıyor.