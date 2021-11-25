GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'da Rumen rüzgarı! Transferler peş peşe... (GS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'de son olarak sahasında Fenerbahçe'ye mağlup olan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor... Transferde arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılar, kadrosunu daha güçlü hale getirmek için düğmeye bastı.
Spor Toto Süper Lig'de son olarak sahasında Fenerbahçe'ye mağlup olan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor... Transferde arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılar, kadrosunu daha güçlü hale getirmek için düğmeye bastı.
Rumen oyuncu Olimpiu Morutan'ı kadrosuna katan Cimbom, 4 Rumen oyuncuyu daha gündemine aldı. İşte o isimler...
IANIS STOICA
18 yaşındaki Rumen oyuncu Ianis Stoica, FCSB takımında kanat forvet pozisyonunda oynuyor.
CLAUDIU PETRILA
CFR Cluj takımında forma giyen 21 yaşındaki oyuncu Claudiu Petrila, sol kanat mevkisinde oynuyor.
ANDREI IVAN
Craiova takımında forma giyen 24 yaşındaki Andrei Ivan, kanat forvet pozisyonunda oynuyor.
DENNIS MAN
Parma'da forma giyen 23 yaşındaki oyuncusu Dennis Man, sağ kanat mevkisinde forma giyiyor.