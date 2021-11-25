Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'da Rumen rüzgarı! Transferler peş peşe... (GS spor haberi)

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'da Rumen rüzgarı! Transferler peş peşe... (GS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'de son olarak sahasında Fenerbahçe'ye mağlup olan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Transferde arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılar, kadrosunu daha güçlü hale getirmek için düğmeye bastı. Rumen oyuncu Olimpiu Morutan'ı kadrosuna katan Cimbom, 4 Rumen oyuncuyu daha gündemine aldı. İşte o isimler ve tüm detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2021 Perşembe 11:52
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'da Rumen rüzgarı! Transferler peş peşe... (GS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'de son olarak sahasında Fenerbahçe'ye mağlup olan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor... Transferde arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılar, kadrosunu daha güçlü hale getirmek için düğmeye bastı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'da Rumen rüzgarı! Transferler peş peşe... (GS spor haberi)

Rumen oyuncu Olimpiu Morutan'ı kadrosuna katan Cimbom, 4 Rumen oyuncuyu daha gündemine aldı. İşte o isimler...

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'da Rumen rüzgarı! Transferler peş peşe... (GS spor haberi)

IANIS STOICA

18 yaşındaki Rumen oyuncu Ianis Stoica, FCSB takımında kanat forvet pozisyonunda oynuyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'da Rumen rüzgarı! Transferler peş peşe... (GS spor haberi)

CLAUDIU PETRILA

CFR Cluj takımında forma giyen 21 yaşındaki oyuncu Claudiu Petrila, sol kanat mevkisinde oynuyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'da Rumen rüzgarı! Transferler peş peşe... (GS spor haberi)

ANDREI IVAN

Craiova takımında forma giyen 24 yaşındaki Andrei Ivan, kanat forvet pozisyonunda oynuyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'da Rumen rüzgarı! Transferler peş peşe... (GS spor haberi)

DENNIS MAN

Parma'da forma giyen 23 yaşındaki oyuncusu Dennis Man, sağ kanat mevkisinde forma giyiyor.

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