GALATASARAY HABERLERİ: Ola Solbakken için girişimler başladı! Ola Solbakken kimdir?

Galatasaray' da sezon başında büyük bir revizyona gidilirken, geleceğin takımı parolasıyla yola çıkılmış ve birçok genç oyuncu takıma kazandırılmıştı.
Galatasaray' da sezon başında büyük bir revizyona gidilirken, geleceğin takımı parolasıyla yola çıkılmış ve birçok genç oyuncu takıma kazandırılmıştı.
Nelsson, Sacha Boey, Morutan, Halil Dervişoğlu gibi gençlere yatırım yapan Cimbom'da operasyon sürüyor. Potansiyeli yüksek ve gelecek vaat eden isimleri gündemine alan sarı-kırmızılılar, gözünü Norveç'e çevirdi.
OLA SOLBAKKEN LİSTEYE ALINDI!
Ajansspor'un haberine göre, teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre transfer listesini belirleyen Aslan'ın sıradaki hedeflerinden birinin Bodo Glimt forması giyen Ola Solbakken olduğu ortaya çıktı.
Sarı-kırmızılı kurmaylar, Norveçli oyuncu için bir süre önce girişimlere başladı. Ola Solbakken'in ocak ayındaki transfer döneminde kadroya katılması planlanıyor.
23 yaşındaki futbolcu bu sezon Norveç Ligi'nde çıktığı 22 maçta 6 gol ve 6 asistlik performansıyla dikkat çekti. Öte yandan Solbakken, Konferans Ligi'nde takımına 4 maçta 4 gollük katkı verdi.
OLA SOLBAKKEN KİMDİR?
Galatasaray'ın transfer gündeminde bulunan Ola Selvaag Solbakken, 7 Eylül 1998 yılında Norveç'te dünyaya geldi. Rosenborg altyapısından ikinci takıma yükselen Solbakken, 2018 yılında Ranheim'e transfer oldu. 9 Ocak 2020 yılında Bodo/Glimt kadrosuna katılan genç futbolcu gösterdiği performansla beğeni topladı. Sağ ve sol kanat mevkilerinde forma giyen Solbakken'in kulübüyle sözleşmesi 31 Aralık 2022 yılında sona erecek.