GALATASARAY HABERLERİ: Ola Solbakken için girişimler başladı! Ola Solbakken kimdir?

Galatasaray' da sezon başında büyük bir revizyona gidilirken, geleceğin takımı parolasıyla yola çıkılmış ve birçok genç oyuncu takıma kazandırılmıştı.

Nelsson, Sacha Boey, Morutan, Halil Dervişoğlu gibi gençlere yatırım yapan Cimbom'da operasyon sürüyor. Potansiyeli yüksek ve gelecek vaat eden isimleri gündemine alan sarı-kırmızılılar, gözünü Norveç'e çevirdi.