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Galatasaray'da Lokomotiv Moskova maçı hazırlıkları başladı

Son dakika spor haberi: UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4. maçında lider Galatasaray sahasında Rus ekibi Lokomotiv Moskova'yı konuk edecek. Sarı-kırmızılılar kritik mücadelenin hazırlıklarına, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki idmanda Gaziantep FK maçında tam süre alan futbolcular yenileme çalışması yaptı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2021 Pazartesi 16:04
Galatasaray'da Lokomotiv Moskova maçı hazırlıkları başladı

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4. haftasında Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak Galatasaray hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki idmanda Gaziantep FK maçında tam süre alan futbolcular yenileme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular ise ısınma hareketleri sonrası teknik ve pas çalışmaları gerçekleştirdi. Sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik çalışmaların ardından çift kale maç ve koşularla antrenman tamamlandı.

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