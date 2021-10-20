GALATASARAY HABERLERİ - Günün transfer bombasını duyurdular! Melo ve Galatasaray...

Galatasaray ile ilgili Brezilya'dan flaş bir transfer iddiası geldi. UOL Esporte'de Bruno Andrade imzasıyla çıkan habere göre; Galatasaray, aralık ayında sözleşmesi sona erecek olan Felipe Melo'ya 1.5 yıllık sözleşme önerdi. Tecrübeli oyunncunun Galatasaray'dan gelen bu teklifi kabul etmek üzere olduğu belirtildi.

