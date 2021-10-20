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GALATASARAY HABERLERİ - Günün transfer bombasını duyurdular! Melo ve Galatasaray...

Süper Lig'de geride kalan 9 haftanın ardından topladığı 17 puanla 6. sırada bulunan Galatasaray için flaş bir iddia gündemde. Sarı-Kırmızılı ekipte formay giydiği dönemde taraftarın sevgili olan ve teknik direktör Fatih Terim'in de ısrarla istediği isimlerden Felipe Melo için flaş bir iddia gündemde. İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2021 Çarşamba 16:41 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2021 Çarşamba 16:55
GALATASARAY HABERLERİ - Günün transfer bombasını duyurdular! Melo ve Galatasaray...

Galatasaray ile ilgili Brezilya'dan flaş bir transfer iddiası geldi. UOL Esporte'de Bruno Andrade imzasıyla çıkan habere göre; Galatasaray, aralık ayında sözleşmesi sona erecek olan Felipe Melo'ya 1.5 yıllık sözleşme önerdi. Tecrübeli oyunncunun Galatasaray'dan gelen bu teklifi kabul etmek üzere olduğu belirtildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Günün transfer bombasını duyurdular! Melo ve Galatasaray...

2011-2015 yılları arasında Galatasaray forması giyen 38 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun Galatasaray'da 1.5 yıl oynadıktan sonra futbola nokta koymayı planladığı vurgulandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Günün transfer bombasını duyurdular! Melo ve Galatasaray...

SAO PAULO VE BOCA DA İLGİLİ

Felipe Melo'ya daha önce Sao Paulo'nun teklifi, Boca Juniors'un ise ilgisi olduğu belirtilirken, Galatasaray'ın iki kulüpten de önde olduğunun altı çizildi.

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