Mucizevi galibiyet!

MAÇIN 75. dakikasında Mohamed bir kez daha sahne aldı ve skora denge getirdi. Son anlar ise tam bir sinir harbiydi. Hakem Ali Palabıyık'ın tepki çeken kararlara imza attığı gecede Berkan Kutlu 86'da kırmızı kart gördü ve Rize penaltı kazandı. Ancak Boldrin atıştan yararlanamadı. Maç 2-2 'sona erecek' diye beklerken uzatmaların son saniyesinde topu kapan Diagne sağdan bindirme yaptı, rakiplerini bir bir geçerek pasını verdi ve Morutan, Galatasaray'a altın değerinde bir galibiyet kazandırdı: 3-2. Cimbom milli araya moralli girdi.
MAÇIN 75. dakikasında Mohamed bir kez daha sahne aldı ve skora denge getirdi. Son anlar ise tam bir sinir harbiydi. Hakem Ali Palabıyık'ın tepki çeken kararlara imza attığı gecede Berkan Kutlu 86'da kırmızı kart gördü ve Rize penaltı kazandı. Ancak Boldrin atıştan yararlanamadı. Maç 2-2 'sona erecek' diye beklerken uzatmaların son saniyesinde topu kapan Diagne sağdan bindirme yaptı, rakiplerini bir bir geçerek pasını verdi ve Morutan, Galatasaray'a altın değerinde bir galibiyet kazandırdı: 3-2. Cimbom milli araya moralli girdi.