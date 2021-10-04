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Mucizevi galibiyet!

Sarı-kırmızılılar maçın başında öne geçse de kalesinde 2 gol birden gördü Son saniyede Diagne’nin sürüklediği, Morutan’ın attığı golle zafere ulaştı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2021 Pazartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2021 Pazartesi 06:54
Mucizevi galibiyet!
Galatasaray, Çaykur Rizespor karşısında son anda güldü: 3-2. Marsilya ile deplasmanda 0-0 berabere kaldıktan sonra Rize'nin yolunu tutan sarı-kırmızılı ekip, galibiyet parolasıyla çıktığı karşılaşmada golü erken buldu. 5. dakikada Mohamed hem kendisinin hem de takımının ilk golünü attı. Ancak ev sahibinin maçı bırakmaya niyeti yoktu ve Joel Pohjanpalo 17 ve 26'da attığı gollerle takımını 2-1 öne geçirdi. Maçın ikinci yarısı ise tam anlamıyla büyük bir çekişmeye sahne oldu. İki takım da önemli pozisyonlardan boş döndü.
MAÇIN 75. dakikasında Mohamed bir kez daha sahne aldı ve skora denge getirdi. Son anlar ise tam bir sinir harbiydi. Hakem Ali Palabıyık'ın tepki çeken kararlara imza attığı gecede Berkan Kutlu 86'da kırmızı kart gördü ve Rize penaltı kazandı. Ancak Boldrin atıştan yararlanamadı. Maç 2-2 'sona erecek' diye beklerken uzatmaların son saniyesinde topu kapan Diagne sağdan bindirme yaptı, rakiplerini bir bir geçerek pasını verdi ve Morutan, Galatasaray'a altın değerinde bir galibiyet kazandırdı: 3-2. Cimbom milli araya moralli girdi.

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