GALATASARAY HABERLERİ - Efsane futbolcu Iosif Rotariu'dan flaş Morutan yorumu!

Rumen oyuncunun takımı daha iyi bir noktaya taşıması gerektiğini söyleyen Rotariu, "Morutan galibiyet golünü attı ancak Galatasaray nerede? Ligde üst sıralarda değil. Galatasaray için 2. olmak bile başarısızlıkken, Morutan başarılı oldu diyemeyiz.