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GALATASARAY HABERLERİ - Efsane futbolcu Iosif Rotariu'dan flaş Morutan yorumu!

Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele sarı-kırmızılıların 3-2'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Cimbom'a galibiyeti getiren golü 90+11. dakikada Morutan kaydetti. Rumenlerin efsane futbolcusu Iosif Rotariu, Galatasaray'ın yıldızı Morutan ile ilgili flaş ifadeler kullandı. (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2021 Pazartesi 20:32 Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2021 Pazartesi 21:01
GALATASARAY HABERLERİ - Efsane futbolcu Iosif Rotariu'dan flaş Morutan yorumu!

Galatasaray'ın eski oyuncularından Iosif Rotariu, sarı-kırmızılıların Rizespor karşısında galibiyet golünü getiren Olimpiu Morutan'ı değerlendirdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Efsane futbolcu Iosif Rotariu'dan flaş Morutan yorumu!

Rumen oyuncunun takımı daha iyi bir noktaya taşıması gerektiğini söyleyen Rotariu, "Morutan galibiyet golünü attı ancak Galatasaray nerede? Ligde üst sıralarda değil. Galatasaray için 2. olmak bile başarısızlıkken, Morutan başarılı oldu diyemeyiz.

GALATASARAY HABERLERİ - Efsane futbolcu Iosif Rotariu'dan flaş Morutan yorumu!

Zamana ihtiyacı var, 11'de süreklilik sağlamalı ve en iyi 3 oyuncudan biri olmalı. Asıl analiz sezon sonunda yapılabilir. Bakalım her maça 11'de başlayabilecek mi? Şu anda sağ kanatta görev alıyor gibi görünüyor. Galatasaray onun gelişimine yardımcı olacaktır ancak net hedefleri olmalı." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Efsane futbolcu Iosif Rotariu'dan flaş Morutan yorumu!

Galatasaray'da 8 maça çıkan Morutan, 448 dakikada 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

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