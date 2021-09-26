Haberler Galatasaray Marsilya - Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray maçı saat kaçta? Hangi kanalda? | GS MAÇI CANLI SKOR

Marsilya - Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray maçı saat kaçta? Hangi kanalda? | GS MAÇI CANLI SKOR

UEFA Avrupa Ligi'nde 2. hafta heyecanı yaşanııyor. Galatasaray, Fransa'nın köklü kulübü Marsilya ile kozlarını paylaşacak. Fatih Terim'in öğrencileri Avrupa Ligi'nde ilk maçta İtalya temsilcisi Lazio'yu 1-0 yenmişti. Marsilya ise Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kalmıştı. Bu skorların ardından haftayı lider tamamlayan Galatasaray, 2. maçını da kazanarak puanını 6'ya yükseltmek istiyor. Maçın yayın saati ev kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Marsilya - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? (GS MAÇI CANLI SKOR)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2021 Pazar 16:33
Marsilya - Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray maçı saat kaçta? Hangi kanalda? | GS MAÇI CANLI SKOR

MARSILYA - GALATASARAY MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. E grubu 2. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Marsilya'ya konuk olacak. Maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Marsilya - Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

MARSILYA - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Marsilya - Galatasaray maçı 30 Eylül Perşembe günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

GALATASARAY AVRUPA'DA ESTİ GÜRLEDİ!

UEFA Avrupa Ligi E grubu ilk maçında Lazio ile karşılaşan Galatasaray, sergilediği performans ile adeta esti gürledi. Lazio'yu 1-0 ile geçen Aslan, grubu ilk hafta sonunda lider tamamladı.

MARSILYA'NIN EN BÜYÜK KOZU PAYET VE CENGİZ ÜNDER!

Bu sezon transferde hızlı bir dönem geçiren Marsilya, A Milli Futbol Takımı'mızın yıldızı Cengiz Ünder'i de kadrosuna katmıştı. Cengiz Ünder sergilediği performansla adeta parmak ısırttı. Tecrübeli golcü Dimitri Payet ile Cengiz Ünder, Fransız ekibinin en büyük kozlarından biri. Dimitri Payet'in sakatlığı bulunuyor. Marsilya, Fransa Ligue 1'de Paris Saint Germain'in ardından 14 puan ile 2. sırada yer alıyor. Cengiz Ünder, bu sezon çıktığı 7 resmi maçta 4 gole katkıda bulundu.

BARIŞ ALPER YILMAZ VE SACHA BOEY YETİŞECEK Mİ?

UEFA Avrupa Lig'nde 2. hafta maçında Marsilya ile mücadele edecek olan Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Barış Alper Yılmaz ve Sacha Boey için sağlık personeli adeta seferber oldu. 2 yıldız Marsilya maçında oynatılmak isteniyor.

GALATASARAY'IN AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ

Galatasaray'ın E Grubunda oynayacağı müsabakaların fikstürü şöyle:

30 Eylül: (2. Hafta)

Olympique Marsilya-Galatasaray

21 Ekim: (3. Hafta)

Lokomotiv Moskova-Galatasaray

4 Kasım: (4. Hafta)

Galatasaray-Lokomotiv Moskova

25 Kasım: (5. Hafta)

Galatasaray-Olympique Marsilya

9 Aralık: (6. Hafta)

Lazio-Galatasaray

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