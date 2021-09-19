Galatasaray Alanyaspor maçı sonrası Fatih Terim konuştu! (GS spor haberi)

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, sahasında Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası sarı kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim açıklamalarda bulundu.

İşte Fatih Terim'in açıklamaları:

İlk yarı belki çok üstün değildik ama gol pozisyonları yakaladık. İkinci yarıda değişiklilerle oyunu elimize aldığımızı düşünüyorum. Yarım saat atak, pozisyon ve sette doğru yayıldık. Hatta hücum sürekliliği de aldık. Ancak topu içeri atmak lazım.

Rotasyon yapmalı mıyım yapmamalı mıyım diye çok düşünmüştüm. Demek ki yapmalıymışım. Maalesef devamlılık olmadı.

Ali Sami Yen'deki maçlarda taraftarımız oyuncuya tepki gösterirse bu işin üstesinden gelemeyiz. Bu iş bizim Ali Sami Yen'de alıştığımız bir tablo değil. Yedlin 2-3 orta açamayabilir, taraftar onu hazırlayacak. Babel'e 'yuh' çekmek, yani...

Seyirci, beğenip beğenmediğini burada belli etmemeli. Edeceği yerde ediyor zaten. Rejenerasyona çıkıldığında da birtakım tepkiler olmuş, bunlar hoş şeyler değil. Eğer böyle olursa oyuncuları kaybederiz.

Birinci sağ bekimiz sakatlanmış, ikinci bekimiz Yedlin. İkinci maçı oynuyor, kolay değil. Galatasaray seyircisinin sevecen ve toleranslı olması gerekiyor.