Galatasaray - Alanyaspor: 0-1 | MAÇ SONUCU - ÖZET

Galatasaray Alanyaspor maçı: Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, sahasında Akdeniz ekibi Alanyaspor'u ağırladı. Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Alanyaspor 1-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Sarı kırmızılılar 8 puanda kalırken, Alanyaspor puanını 9'a yükseltti.

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 5. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda yapılan Lazio maçının 11'ine göre zorunlu tek değişikliğe gitti.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun ilk maçında 16 Eylül Perşembe günü İtalya temsilcisi Lazio'yu ağırlayan sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor ile karşılaştı.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan maça Galatasaray, Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, Victor Nelsson, Patrick Van Aanholt, Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı, Olimpiu Morutan, Alexandru Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu 11'i ile başladı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde Fatih Öztürk, Alpaslan Öztürk, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, Gustavo Assunçao, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Işık Kaan Arslan, Emre Kılınç ve Sofiane Feghouli yer aldı.

Teknik direktör Fatih Terim, 1-0 kazandıkları Lazio maçının ilk 11'inde görevlendirdiği Marcao'dan cezası nedeniyle Alanyaspor mücadelesinde yararlanamadı. Tecrübeli teknik adam, bu oyuncunun yerine Luyindama'yı görevlendirdi.

MBAYE DIAGNE KADROYA ALINMADI

Senegalli santrfor Mbaye Diagne, 21 kişilik maç kadrosuna dahil edilmedi.

Teknik direktör Fatih Terim'in son 2 resmi karşılaşmada karoda olmasına rağmen süre vermediği tecrübeli golcü, Aytemiz Alanyaspor müsabakasının kadrosunun dışında kaldı.

Diagne'nin dün sosyal medya hesabından yaptığı ve sonrasında sildiği paylaşımda kullandığı ifadeler spor kamuoyunda Terim'in oyuncu tercihlerine eleştiri olarak yorumlanmıştı.

ASSUNÇAO İLK KEZ KADRODA

Sarı-kırmızılı takımda yeni transferlerden Gustavo Assunçao, ilk kez bir müsabakada kadroda yer aldı.

Yaz transfer döneminin son gününde Portekiz'in Famalicao takımından kiralanan 21 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusunun adı ilk kez bir karşılaşmada kadroya yazıldı.

EMRE AKBABA VE BERKAN KUTLU ESKİ TAKIMLARINA KARŞI

Sarı-kırmızılı futbolcu Berkan Kutlu ile turuncu-yeşilli oyuncu Emre Akbaba, ilk kez eski takımlarına karşı forma giydi.

Yaz transfer döneminde Alanyaspor'dan Galatasaray'a gelen Berkan Kutlu ile Galatasaray'dan Alanyaspor'a kiralanan Emre Akbab, eski takımlarına karşı sahaya ilk 11'de çıktı.

KADIN FUTBOL TAKIMI, TARAFTARIN ÖNÜNDE

Yeni kurulan Galatasaray Kadın Futbol Takımı, karşılaşma öncesi sarı-kırmızılı taraftara tanıtıldı.

Maç öncesinde statta teknik direktör Nurcan Çelik ve futbolcuların isimleri anons edildi. Sarı-kırmızılı takım, saha kenarına gelerek taraftarı selamladı. Taraftarlar da yeni kurulan takıma tezahüratlar ve alkışlarla destek verdi.

Selamlama öncesinde teknik direktör Fatih Terim, Nurcan Çelik ile selamlaşarak elini sıktı.

ALANYASPOR'DA TEK DEĞİŞİKLİK

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz da son oynanan GZT Giresunspor maçının 11'ine göre tek değişiklik yaptı.

Tecrübeli teknik adam, takımını Galatasaray karşısına Serkan Kırıntılı, Juanfran, Chidozie Awaziem, Nemanja Milunovic, Cristian Borja, Fatih Aksoy, Umut Güneş, Efecan Karaca, Emre Akbaba, Davidson Pereira ve Famara Diedhiou 11'i ile sürdü.

Turuncu-yeşilli takımın yedek kulübesinde Jose Marafona, Yusuf Karagöz, Ahmed Ildiz, Elhadji Babacar, Efkan Bekiroğlu, Wilson Eduardo, Joao Barbadas, Daniel Candeias, Miha Mevlja, Tayfur Bingöl yer aldı.

Bülent Korkmaz, cezası sona eren Efecan Karaca'yı ilk 11'de görevlendirdi. Korkmaz, GZT Giresunspor mücadelesine 11'de başlayan Candeias'ı ise yedeğe çekti.

BÜLENT KORKMAZ'A DESTEK

Galatasaraylı taraftarlar, sarı-kırmızılı takımın unutulmaz kaptanlarından Bülent Korkmaz lehine tezahürat yaptı.

Sarı-kırmızılı takımla tarihi başarılara imza atan ve kulübün unutulmazları arasına giren Korkmaz, Türk Telekom Stadı'na Alanyaspor'un teknik direktörü olarak geldi. Galatasaraylı taraftarlar da Korkmaz lehine "Büyük kaptan" diye tezahüratlarda bulundu.