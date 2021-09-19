Galatasaray taraftarından Ömer Bayram'a büyük tepki! "Çıkar üzerindeki formayı"

Süper Lig'in 5. haftasında Alanyaspor'a 1-0 mağlup olan Galatasaray'da 3 futbolcu taraftarların hedefi haline geldi. Sarı-kırmızılılar, DeAndre Yedlin, Ryan Babel ve Ömer Bayram'a tepki gösterdi.

Top kayıpları, isabetsiz ortaları ve paslarıyla taraftarı adeta çıldırtan Yedlin, 73. dakikada yerini Ömer Bayram'a bırakırken, 28 yaşındaki oyuncu, oyundan çıkarken sarı-kırmızılı taraftarların ıslıklı protestosuna maruz kaldı.

77. dakikada giren Ryan Babel de maçın son bölümlerinde topla buluştuğu anlarda ıslıklandı. Maç sonunda sahada fiziksel çalışmaya alınan oyuncular arasında bulunan Hollandalı futbolcu, kendisine tepki gösteren taraftarlara alkışla karşılık verdi.

"ÇIKAR ÜZERİNDEKİ O FORMAYI"

Babel ile birlikte sahaya çıkan bir diğer isim Ömer Bayram'a ise bir taraftar, 'Çıkar üzerindeki o formayı' şeklinde serzenişte bulundu. Tecrübeli futbolcunun ise 'Eyvallah' diyerek idmanı bırakıp içeri girdiği görüldü.