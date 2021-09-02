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Son dakika: Mustafa Cengiz yoğun bakıma kaldırıldı!

Son dakika haberi... Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz, yoğun bakıma kaldırıldı. Sabah saatlerinde evinde fenalaşan Cengiz için önümüzdeki 72 saaatin kritik olduğu kaydedildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2021 Perşembe 12:49 Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2021 Perşembe 13:08
Son dakika: Mustafa Cengiz yoğun bakıma kaldırıldı!

Uzun süredir tedavi gören Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz yoğun baklıma kaldırıldı. Cengiz'in bu sabaha karşı geçirdiği nöbet sonrasında ambulansla Maslak Acıbadem Hastanesi'ne kaldırıldığı ortaya çıktı.

Uyutulan ve sedasyon halinde olan Başkan Mustafa Cengiz için doktorlar, 72 saatlik sürecin çok önemli olduğunu belirtti.

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