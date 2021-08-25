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Galatasaray'a 2021 model Popescu! Resmi teklif yapıldı

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Cimbom, Cicaldau ve Morutan’ın ardından bir Rumen yıldızı daha bitirmek için kolları sıvadı. 18 yaşındaki Octavian Popescu için temaslar başladı. Sarı-Kırmızılılar'ın genç kanat oyuncusu için görüşme yaptığı Steaua'nın patronu Becali kapıyı 15 milyon Euro'dan açtı. İşte detaylar... | GS haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 06:50
Galatasaray'a 2021 model Popescu! Resmi teklif yapıldı

Yaptığı flaş transfer hamleleri ile dikkatleri üzerine çeken Galatasaray durmuyor!.. Terim'in, "Yapacağımız yeni transferlerle taraftarlarımız mutlu olacak" açıklamasının ardından Cimbom'un yeni hedefi ortaya çıktı.

Galatasaray'a 2021 model Popescu! Resmi teklif yapıldı

Craiova formasını giyen Cicaldau'yu kadrosuna katan, Steaua'dan Morutan ile anlaşan Galatasaray gözünü bir kez daha Romanya'ya dikmiş durumda.

Galatasaray'a 2021 model Popescu! Resmi teklif yapıldı

Yönetim, Morutan'ın takım arkadaşı olan Octavian Popescu'ya da kancayı attı. 18 yaşındaki kanat oyuncusu için Steaua'nın patronu Becali ile temas sağlandı.

Galatasaray'a 2021 model Popescu! Resmi teklif yapıldı

Alınan bilgilere göre Becali birçok takımın istediği Popescu için kapıyı 15 milyon Euro'dan açtı. Yönetim sıkı pazarlıklarla fiyatı aşağıya indirmeye çalışıyor.

Galatasaray'a 2021 model Popescu! Resmi teklif yapıldı

Takvim'in haberine göre, geçen sezon A takıma yükselen Popescu 4 gol atıp 8 asist yaptı. Genç yıldız bu sezon ise ligin ilk 6 haftasında 2 kez ağları sarstı.

Galatasaray'a 2021 model Popescu! Resmi teklif yapıldı

Rumen futbolunun en önemli genç yeteneklerinden biri olan Octavian Popescu birçok Avrupa kulübünün de dikkatini çekti. 18 yaşındaki genç futbolcunun oynadığı her maçı 10'larca scout canlı olarak takip ediyor.

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