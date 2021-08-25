Galatasaray'a 2021 model Popescu! Resmi teklif yapıldı

Alınan bilgilere göre Becali birçok takımın istediği Popescu için kapıyı 15 milyon Euro'dan açtı. Yönetim sıkı pazarlıklarla fiyatı aşağıya indirmeye çalışıyor.

Takvim'in haberine göre, geçen sezon A takıma yükselen Popescu 4 gol atıp 8 asist yaptı. Genç yıldız bu sezon ise ligin ilk 6 haftasında 2 kez ağları sarstı.