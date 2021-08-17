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Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan Martin Linnes'e veda paylaşımı!

Son dakika spor haberi... 2015/2016 sezonundan bu yana Galatasaray'da forma giyen Norveçli oyuncu Martin Linnes'in Molde'ye transfer olmasının ardından Sarı-Kırmızılı camiadan tecrübeli futbolcu için bir veda paylaşımı geldi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2021 Salı 23:55
Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan Martin Linnes'e veda paylaşımı!

Galatasaray'dan ayrılarak ülkesinin ekiplerinden Molde'ye transfer olan 29 yaşındaki tecrübeli oyuncu için Galatasaray'dan bir veda paylaşımı geldi. Yapılan paylaşımda "Galatasarayımızla 146 maça çıkan, 5 gol ve 17 asiste imza atan; 2 Süper Lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası şampiyonluğu ve 2 kez Süper Kupa sevinci yaşayan Martin Linnes'e hizmetleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz! 🙏🏻" ifadeleri kullanıldı.

İşte o paylaşım...

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