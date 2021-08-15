Son dakika spor haberi: Galatasaray'da kontenjan krizi

Sarı-kırmızılılar Kopenhag'dan 7 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Victor Nelsson'da lisans problemi yaşanıyor.

22 yaşındaki stoperin takıma katılmasıyla birlikte yabancı sayısı 16'ya yükseldi. Türkiye'de takımların kadrolarında en fazla 14 oyuncu bulundurabilme zorunluluğu da Nelsson'un önünü tıkıyor.

Omar Elabdellaoui'nin sakatlığı sebebiyle lisansı çıkartılmadı ancak takımda hala bir fazla yabancı oyuncu bulunuyor. Cimbom, Valentin Ozornwafor ya da Jesse Sekidika'yı elden çıkartarak kadrosunda yer açmaya çalışıyor. Nelsson'un Giresunspor maçına yetişmesi zor gözükse de çalışmalar sürüyor. Nelsson'un lisansı çıkması halinde Luyindama'nın yerine genç oyuncu sahaya sürülecek.