Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera'dan alışveriş turu

Galatasaray'ın deneyimli kalecisi Fernando Muslera, geçtiğimiz gün İstanbul'da bir AVM'de objektiflere takıldı. Milliyet'te yer alan habere göre günün erken saatlerinde AVM'ye gelen Uruguaylı file bekçisi, kendisi ve ailesi için spor giyim ürünleri satın aldı.

Yaklaşık yarım saat kaldığı spor mağazasından çok sayıda ürün alan Fernando Muslera, alışveriş turu sırasında yanına gelen hayranlarını kırmayarak, mesafeli bir şekilde fotoğraf çektirdi.

Basın mensuplarının objektiflerine de poz vermeyi ihmal etmeyen başarılı kaleci, kısa süren alışverişinin ardından AVM'den ayrıldı.