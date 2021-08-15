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Galatasaray'da Muslera sonrası flaş karar! 18'lik Doğan Alemdar eldiveni alacak

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Fernando Muslera'nın ilerleyen yaşı nedeniyle kaleci arayışlarına giren Galatasaray'da, gündeme Kayserisporlu Doğan Alemdar gelmişti. Cimbom, Doğan Alemdar transfer için Kayserispor yönetimiyle iletişime geçti ve operasyona start verdi. | GS haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2021 Pazar 12:03
Galatasaray'da Muslera sonrası flaş karar! 18'lik Doğan Alemdar eldiveni alacak

Galatasaray, 18 yaşındaki Doğan Alemdar'ın transferi için Kayserispor ile masaya oturdu ancak Galatasaray'ın Doğan'ı istediği şartlarda Kayserispor'dan kopartması hiç de kolay olmayacak.

Rennes ve Lyon'un da transfer etmek istediği Doğan Alemdar için Kayserispor 4 milyon euro bonservis bedeli istiyor. İki Fransız kulübü de Kayserispor ile resmi bir şekilde görüşmelerini sürdürüyor ve sarı-kırmızılı kulübe tekliflerini sunmuş durumda.

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı da yaptığı açıklamada, "Hem yurtiçinden hem de yurtdışından birçok teklif alıyoruz. Görüşmelerimiz sürüyor ancak bizim gözbebeğimiz Doğan'ı kolay kolay değerini bulmadan bırakmaya niyetimiz yok" dedi.

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