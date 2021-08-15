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Son dakika transfer haberi: Galatasaraylı Luyindama Trabzonspor'a önerildi!

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri... Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in gözünden düşen Kongolu savunmacı Christian Luyindama'nın, sarı-kırmızılı yöneticiler tarafından Trabzonspor'a önerildiği ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... (TS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2021 Pazar 12:06
Son dakika transfer haberi: Galatasaraylı Luyindama Trabzonspor'a önerildi!

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in gözünden düşen Christian Luyindama'yla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Karadeniz Gazetesi'nde yer alan habere göre deneyimli stoper sarı-kırmızılı yöneticiler tarafından Trabzonspor'a tavsiye edildi. Galatasaray ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan 27 yaşında 1.91 boyundaki Luyindama özellikle geride kalan sezon ortaya koyduğu futbolla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Kongo Milli Takımı'nın da formasını giyen Luyindama, bu sezon Galatasaray'da toplam 4 maçta 360 dakika forma giydi. Öte yandan bazı menajerlerin ise Fenerbahçe'ye transfer olan ancak lisansı çıkarılmayan Steven Caulker'ı kiralık olarak Trabzonspor'a önerdikleri ifade edildi.

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