Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Dev transferde rakip Olympiakos! İşte son durum

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Rony Lopes'in transferi için Sevilla'ya resmi teklifini sundu ve beklemeye geçti. Rony Lopes'in transferi için Galatasaray'dan kiralık teklifi alan Sevilla, diğer bir yandan da Olympiakos'un teklifini değerlendiriyor.

Lopes için 10 milyon euroluk satın alma opsiyonu koymak isteyen Sevilla, bu opsiyonu zorunlu tutmak istiyor ancak ne Galatasaray ne de Olympiakos bu "zorunlu opsiyonu" kabul etmiyor.