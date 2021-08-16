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Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Dev transferde rakip Olympiakos! İşte son durum

Süper Lig'in ilk haftasında Giresunspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Takıma golcü bir sağ kanat takviyesi yapmak isteyen sarı kırmızılılarda gündemdeki isim Rony Lopes. Aslan'ın bu transferdeki rakibi ise Olympiakos. Transfer savaşını kimin kazanacağını Rony Lopes belirleyecek. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 12:02
Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Dev transferde rakip Olympiakos! İşte son durum

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Rony Lopes'in transferi için Sevilla'ya resmi teklifini sundu ve beklemeye geçti. Rony Lopes'in transferi için Galatasaray'dan kiralık teklifi alan Sevilla, diğer bir yandan da Olympiakos'un teklifini değerlendiriyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Dev transferde rakip Olympiakos! İşte son durum

Lopes için 10 milyon euroluk satın alma opsiyonu koymak isteyen Sevilla, bu opsiyonu zorunlu tutmak istiyor ancak ne Galatasaray ne de Olympiakos bu "zorunlu opsiyonu" kabul etmiyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Dev transferde rakip Olympiakos! İşte son durum

Sevilla tarihininin (23 milyon euro) en pahalı transferi olan Rony Lopes için Galatasaray ve Olympiakos ile görüşen Sevilla, Portekizli futbolcu ile de bu hafta içerisinde bir görüşme gerçekleştirecek ve oyuncunun kendi tercihini de masaya yatıracak.

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