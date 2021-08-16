Giresunspor Galatasaray maçı haberi: Fatih Terim maç sonu açıkladı! Marcao ve Kerem...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Giresunspor Galatasaray maçı sonrası flaş açıklamalarda bulundu.

İŞTE TERİM'İN AÇIKLAMALARI:

İlk 20 dakika kötü bir haldeydik, sonra toparlandık. Golden sonra iyi oynadık, penaltı kaçırdık, sonra 2. bulduk. İkinci yarı biz de 10 kişi kaldık, 3 gün sonra maç oynayacağız ama çok yorulduk. Fazla gol kaçırdık.

İlk maçı kazanmak hem de deplasmanda kazanmak önemliydi.

Çok sık rast geldiğimiz bir olay değil. Antrenmanda, soyunma odasında böyle olaylar yaşanıyor ama sahanın içinde böyle bir şeyi ilk defa gördüm. İkisi de bizim oyuncumuz.

Kerem Aktürkoğlu, bizim genç oyuncumuz, kıymetlimiz. Böyle şeyler soyunma odasında olur ama bu hiç hoş olmadı.

Bu olayı kendi içimizde çözeceğiz, yaptırım olursa olur. Maç bittikten sonra bir karara hemen varmak doğru değil. Marcao'ya gereken ne yapılacaksa biz yapacağız, yönetimimiz yapacak.

Marcao çıkacak herkesden özür dileyecek. Kerem'den, tüm Galatasaraylılardan, spor kamoyundan özür dileyece