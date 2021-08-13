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Kaptan vasatı aşamadı

St. Johnstone'a karşı 73 dakika sahada kalan Arda Turan, vasat bir görüntü çizdi. Kerem'in skoru 2-1'e getiren golünde yaptığı asistin dışında pek fazla varlık gösteremeyen Galatasaray'ın tecrübeli kaptanı, ikili mücadelelerde rakiplerine birçok kez geçit verdi. Birçok kez pas hatası yapan yıldız futbolcu, hücum organizasyonlarında da beklentilerin altında kaldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2021 Cuma 06:50
Kaptan vasatı aşamadı
St. Johnstone'a karşı 73 dakika sahada kalan Arda Turan, vasat bir görüntü çizdi. Kerem'in skoru 2-1'e getiren golünde yaptığı asistin dışında pek fazla varlık gösteremeyen Galatasaray'ın tecrübeli kaptanı, ikili mücadelelerde rakiplerine birçok kez geçit verdi. Birçok kez pas hatası yapan yıldız futbolcu, hücum organizasyonlarında da beklentilerin altında kaldı.
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