Onyekuru: Mutluyum

Geçen sezon Galatasaray'da kiralık oynayan Henry Onyekuru, Olympiakos'la anlaştı ve Atina'nın yolunu tuttu. Yunan ekibinin 3 yıllık sözleşme imzaladığı Nijeryalı oyuncu için 5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği ifade edildi. Atina'ya giden Onyekuru yaptığı açıklamada, "Burada olmaktan mutluyum. Şampiyonluk hedeflerimizde takıma yardımcı olmak istiyorum" dedi.
Geçensezon Galatasaray'da kiralık oynayan Henry Onyekuru, Olympiakos'la anlaştı ve Atina'nın yolunu tuttu. Yunan ekibinin 3 yıllık sözleşme imzaladığı Nijeryalı oyuncu için 5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği ifade edildi. Atina'ya giden Onyekuru yaptığı açıklamada, "Burada olmaktan mutluyum. Şampiyonluk hedeflerimizde takıma yardımcı olmak istiyorum. Avrupa kupalarında gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Ludogorets maçlarında hazır olacağımı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.