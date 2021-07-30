Son dakika spor haberi: Galatasaray Mohamed Kudus için Ajax'a teklifini yaptı!

Gedson Fernandes konusunda bir türlü beklenen aşamayı kaydedemeyen Galatasaray alternatif isimlere yöneldi… Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim'in eski gözdelerinden Mohammed Kudus için Ajax'ın kapısını çaldı. Sarıkırmızılılar, Ganalı 8 numarayı satın alma opsiyonu ile kiralamak için teklif yaptı.



9 milyon euro'ya transfer edilen ve geçen sezon geçirdiği sakatlıklar yüzünden Ajax'ta beklentilerin altında kalan 20 yaşındaki Kudus için Galatasaray'ın hedefinin toplamda 4-5 milyon euro'yu aşmayacak için operasyon planladı öğrenildi. Kudus'ün menajeri Mendelewitsch'le de görüşüldü.



Benfica, Gedson'u bırakmak istemediğini bildirince Galatasaray rotasını Mohammed Kudus'a çevirdi.