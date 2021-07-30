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Son dakika spor haberi: Galatasaray Mohamed Kudus için Ajax'a teklifini yaptı!

Son dakika spor haberi: Orta saha mevkisine takviye yapmayı planlayan Galatasaray, Benfica'nın Gedson Fernandes'i bırakmak istememesi üzerine alternatiflere yöneldi. Sarı-kırmızılı yönetim, teknik direktör Fatih Terim'in kadrosunda görmek istediği Mohammed Kudus için harekete geçti. Ganalı futbolcu için kulübü Ajax'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapıldığı bildirildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2021 Cuma 06:50
Son dakika spor haberi: Galatasaray Mohamed Kudus için Ajax'a teklifini yaptı!

Gedson Fernandes konusunda bir türlü beklenen aşamayı kaydedemeyen Galatasaray alternatif isimlere yöneldi… Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim'in eski gözdelerinden Mohammed Kudus için Ajax'ın kapısını çaldı. Sarıkırmızılılar, Ganalı 8 numarayı satın alma opsiyonu ile kiralamak için teklif yaptı.

9 milyon euro'ya transfer edilen ve geçen sezon geçirdiği sakatlıklar yüzünden Ajax'ta beklentilerin altında kalan 20 yaşındaki Kudus için Galatasaray'ın hedefinin toplamda 4-5 milyon euro'yu aşmayacak için operasyon planladı öğrenildi. Kudus'ün menajeri Mendelewitsch'le de görüşüldü.

Benfica, Gedson'u bırakmak istemediğini bildirince Galatasaray rotasını Mohammed Kudus'a çevirdi.

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