PSV Eindhoven - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda PSV Eindhoven ile karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Peki, PSV Eindhoven - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PSV EINDHOVEN - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

PSV Eindhoven - Galatasaray maçı 21 Temmuz Çarşamba günü oynanacak. Maçın yayın saati henüz bilinmiyor. Mücadele Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

PSV'NİN İKİ YILDIZI AYRILIYOR

PSV'nin iki yıldızı sergiledikleri başarılı performansla dev kulüplerin dikkatini çekiyor. Denzel Dumfries ve Donyell Malen de birçok kulübü etkiledi. İki futbolcunun da transfer olması ve Galatasaray olmaması bekleniyor.