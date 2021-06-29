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Galatasaray'da Paulinho transferi bitti! Fatih Terim detayı...

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılılar, dünyaca ünlü orta saha oyuncusu Paulinho'yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor. ESPN kanalı, Fatih Terim’in ısrarla istediği oyuncuyla anlaşma sağlandığını duyurdu. Bonservisi elinde olduğu için Galatasaray yönetiminin çok zorlanmadığı ifade edildi. İşte Galatasaray'ın Paulinho transferinin detayları... | GS transfer haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2021 Salı 06:50
Galatasaray'da Paulinho transferi bitti! Fatih Terim detayı...

Galatasaray son dönemde Paulinho ile sıkça anılırken Brezilya basını da transfere geniş yer ayırmaya başladı. ESPN kanalında yayımlanan transfer programında 32 yaşındaki futbolcunun, Galatasaray ile anlaştığı iddia edildi.

Galatasaray'da Paulinho transferi bitti! Fatih Terim detayı...

Haberde, "Orta saha oyuncusunun transferi, sahada çeşitli pozisyonlarda oynayabileceği için teknik direktör Fatih Terim'in ısrarlı talebiydi. Sözleşme süresi ya da bilgiler açıklamasa da Paulinho, Guangzhou ile ilişkisini sonlandırdığı için Galatasaray'a ücretsiz gidecek" ifadelerine yer verildi.

Galatasaray'da Paulinho transferi bitti! Fatih Terim detayı...

G.SARAY ÇOK UYGUN
Haberde, "Bu yüzden Terim'in talebini gerçekleştirmek maddi olarak büyük sıkıntı yaratmayacak" yorumu da yapıldı. Paulinho'nun yeni bir çıkış aradığı ve G.Saray'ın da uygun bir seçenek olduğu kaydedildi. Bu arada haberde, Paulinho'nun El Mundo Deportivo'ya verdiği demeç hatırlatıldı.

Galatasaray'da Paulinho transferi bitti! Fatih Terim detayı...

Sambacı, "İlk seçeneğim Avrupa'ya dönmek. Kendimi hala rekabet etmeye, daha fazla şampiyonluk kazanmak için savaşmaya devam etme konusunda bir kapasitesiyle sahip olduğumu görüyorum" sözleri dile getirildi.

Galatasaray'da Paulinho transferi bitti! Fatih Terim detayı...

82 MİLYON EURO ÖDEDİLER
Guangzhou Evergrande'den Barcelona'ya 40 milyon euro'ya transfer olan oyuncu, iki yıl sonra da İspanya'dan 42 milyon euro'ya Çin ekibine gitti. Bir bahis şirketinin reklamında oynadığı gerekçesiyle Çin'den gönderilen futbolcu, Benfica ve Atletico Madrid'le de anılıyordu.

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