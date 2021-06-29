Galatasaray'da Paulinho transferi bitti! Fatih Terim detayı...

Haberde, "Orta saha oyuncusunun transferi, sahada çeşitli pozisyonlarda oynayabileceği için teknik direktör Fatih Terim 'in ısrarlı talebiydi. Sözleşme süresi ya da bilgiler açıklamasa da Paulinho , Guangzhou ile ilişkisini sonlandırdığı için Galatasaray 'a ücretsiz gidecek" ifadelerine yer verildi.

G.SARAY ÇOK UYGUN

Haberde, "Bu yüzden Terim'in talebini gerçekleştirmek maddi olarak büyük sıkıntı yaratmayacak" yorumu da yapıldı. Paulinho'nun yeni bir çıkış aradığı ve G.Saray'ın da uygun bir seçenek olduğu kaydedildi. Bu arada haberde, Paulinho'nun El Mundo Deportivo'ya verdiği demeç hatırlatıldı.