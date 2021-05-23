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Tıpış tıpış gelecek

'ın en çok ses getiren başkanlarından birisi olan , kongrede aday olmayı düşünmediğini ifade ederken tartışmalarıyla ilgili de konuştu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2021 Pazar 06:50
Tıpış tıpış gelecek

'ın en çok ses getiren başkanlarından birisi olan , kongrede aday olmayı düşünmediğini ifade ederken tartışmalarıyla ilgili de konuştu. Galatasaray'a olan gönül bağının hiçbir zaman bitmediğini ve dışardan destek vermeye her zaman hazır olduğunu belirten Ünal Aysal, "Yeniden başkan olmam ne bana ne de Galatasaray'a bir şey kazandırır" dedi.

'na Başkan adaylarının, Fatih Terim' çağrısını değerlendiren Aysal, "Erken yapılmış, zamanlaması yanlış bir açıklama. divan kurulu üyesi. Onun da görevleri var. Galatasaray sıkıntıya düştüğünde onu çağırdığınızda, tıpış tıpış gelecek ve o görevi yapacak. Bunun için peşinen deklarasyonlarla özel bir formül arama gerekliliği, bence bu etapta fuzuli" diye konuştu.

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