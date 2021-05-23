Galatasaray'ın en çok ses getiren başkanlarından birisi olan Ünal Aysal, kongrede aday olmayı düşünmediğini ifade ederken Fatih Terim tartışmalarıyla ilgili de konuştu. Galatasaray'a olan gönül bağının hiçbir zaman bitmediğini ve dışardan destek vermeye her zaman hazır olduğunu belirten Ünal Aysal, "Yeniden başkan olmam ne bana ne de Galatasaray'a bir şey kazandırır" dedi.

Anadolu Ajansı'na Başkan adaylarının, Fatih Terim' çağrısını değerlendiren Aysal, "Erken yapılmış, zamanlaması yanlış bir açıklama. Fatih hoca divan kurulu üyesi. Onun da görevleri var. Galatasaray sıkıntıya düştüğünde onu çağırdığınızda, tıpış tıpış gelecek ve o görevi yapacak. Bunun için peşinen deklarasyonlarla özel bir formül arama gerekliliği, bence bu etapta fuzuli" diye konuştu.