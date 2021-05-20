Falcao’nun gitmeye yine niyeti yok

Kolombiya'da devam eden siyasi iç karışıklık ve Covid-19 nedeniyle ABD'ye gidiş ve gelişlerde yaşanan sıkıntılar sonrası Falcao tatilini Türkiye'de geçirme kararı aldı. Kolombiyalı oyuncunun kısa süreliğine İspanya'ya gidebileceği ancak, yaklaşık 20 günlük tatilinin büyük kısmını Türkiye'de geçireceği öğrenildi. Falcao'nun ayrıca kulüp doktorlarıyla görüşerek tatilde tedavisine devam edilmesini istediği de gelen bilgiler arasında...



Geçen sezonun büyük bölümünü tribünde geçiren Falcao'nun Türkiye'den ayrılma planı olmadığı, menajerinin de herhangi bir transfer görüşmesi yapmadığı belirtildi.