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Falcao’nun gitmeye yine niyeti yok

'da devam eden siyasi iç karışıklık ve Covid-19 nedeniyle 'ye gidiş ve gelişlerde yaşanan sıkıntılar sonrası Falcao tatilini 'de geçirme kararı aldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2021 Perşembe 06:50
Falcao’nun gitmeye yine niyeti yok

'da devam eden siyasi iç karışıklık ve Covid-19 nedeniyle 'ye gidiş ve gelişlerde yaşanan sıkıntılar sonrası Falcao tatilini 'de geçirme kararı aldı. Kolombiyalı oyuncunun kısa süreliğine 'ya gidebileceği ancak, yaklaşık 20 günlük tatilinin büyük kısmını Türkiye'de geçireceği öğrenildi. Falcao'nun ayrıca kulüp doktorlarıyla görüşerek tatilde tedavisine devam edilmesini istediği de gelen bilgiler arasında...

Geçen sezonun büyük bölümünü tribünde geçiren Falcao'nun Türkiye'den ayrılma planı olmadığı, menajerinin de herhangi bir transfer görüşmesi yapmadığı belirtildi.

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