Haberler Galatasaray Olimpiyatlarda boy gösterecek

Olimpiyatlarda boy gösterecek

'ın yıldız oyuncusu , 'nın kadrosuna dahil edildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2021 Perşembe 06:50
Olimpiyatlarda boy gösterecek
'ın yıldız oyuncusu , 'nın kadrosuna dahil edildi. 'nda mücadele edecek olan 'ın en önemli gol silahlarından birisi olacak. , bu sezon çıktığı 21 maçta 11 gol atma başarısı gösteren genç oyuncunun olimpiyatlarda kendini göstererek piyasa değerini katlamasını bekliyor.

Mısır Olimpik Milli Takımı, 22 Temmuz'da , 25 Temmuz'da , 28 Temmuz'da ise ile karşılaşacak. Muhammed, bu maçlar sebebiyle Galatasaray'ın 'ne katılım için oynayacağı ön eleme maçlarını kaçırma ihtimali bulunuyor.
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