Olimpiyatlarda boy gösterecek

Mısır Olimpik Milli Takımı, 22 Temmuz'da İspanya, 25 Temmuz'da Arjantin, 28 Temmuz'da ise Avustralya ile karşılaşacak. Muhammed, bu maçlar sebebiyle Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne katılım için oynayacağı ön eleme maçlarını kaçırma ihtimali bulunuyor.
Mısır Olimpik Milli Takımı, 22 Temmuz'da İspanya, 25 Temmuz'da Arjantin, 28 Temmuz'da ise Avustralya ile karşılaşacak. Muhammed, bu maçlar sebebiyle Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne katılım için oynayacağı ön eleme maçlarını kaçırma ihtimali bulunuyor.