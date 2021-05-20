Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Lemina bombası! Menajeri...

Lemina'nın bonservisini elinde bulunduran Southampton 'ın 1 yıl sözleşmesi kalan 27 yaşındaki futbolcuyu uygun bir rakama bırakabileceği belirtiliyor. Bu rakamın 4-5 milyon Euro civarında olacağı konuşuluyor.

TERİM KALIRSA ONAY VERECEK

Terim'in yeni sezonda da görevde kalması durumunda Lemina'nın transferine kesin olarak onay vereceği belirtiliyor. Geçen sezon Fulham formasıyla 30 resmi maça çıkan tecrübeli yıldız 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Lemina 2019-20 sezonunda Galatasaray'da 28 maça çıkmış ve ağları 1 kez havalandırmıştı.