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Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Lemina bombası! Menajeri...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: 'i 2. sırada tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları başladı. Yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen sarı-kırmızılılar sözleşmesi dolan isimlerin yerini dolrumaj için yoğun mesai harcıyor. Cimbom'da gündeme sezonu 'da tamamlayan Lemina geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2021 Perşembe 06:50
Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Lemina bombası! Menajeri...

Seçim gündemi nedeniyle transferde rakiplerine göre daha ağır ilerleyen Galatasaray'da sesleri yükseliyor. Geçen sezon başında kiralık sözleşmesi biten ve takımdan ayrılan Gabonlu yıldız yeniden Florya yolunda.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Lemina bombası! Menajeri...

Takvim'in haberine göre; sezonu 'da kiralık geçiren ve 'a geri dönen Lemina, menajeri tarafından Galatasaray'a önerildi. 'nın yeniden Sarı-Kırmızılı formayı giymek istediği öğrenildi.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Lemina bombası! Menajeri...

4-5 MİLYON EURO'YA İŞ BİTEBİLİR

Ancak yönetim ve teknik heyet konusundaki büyük belirsizlik nedeniyle resmi görüşmeler seçimden sonra yapılacak.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Lemina bombası! Menajeri...

Lemina'nın bonservisini elinde bulunduran 'ın 1 yıl sözleşmesi kalan 27 yaşındaki futbolcuyu uygun bir rakama bırakabileceği belirtiliyor. Bu rakamın 4-5 milyon Euro civarında olacağı konuşuluyor.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Lemina bombası! Menajeri...

TERİM KALIRSA ONAY VERECEK

Terim'in yeni sezonda da görevde kalması durumunda Lemina'nın transferine kesin olarak onay vereceği belirtiliyor. Geçen sezon formasıyla 30 resmi maça çıkan tecrübeli yıldız 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Lemina 2019-20 sezonunda Galatasaray'da 28 maça çıkmış ve ağları 1 kez havalandırmıştı.

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