Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri! Orta saha bombası! Dünyaca ünlü isim Galatasaray'a

Son dakika spor haberleri! Orta saha bombası! Dünyaca ünlü isim 'a

'daki sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek ile her konuda anlaşmaya varan 'da orta saha mevkisi için çalışmalar tam gaz devam ediyor. Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, Brezilyalı yıldızın peşine düştü. Takıma doğrudan katkı verecek bir isimle kadrosunu güçlendirmek isteyen , teknik direktör 'in kadrosunda görmeyi çok istediği oyuncuyu renklerine bağlamayı amaçlıyor. Galatasaray'ın peşindeki dünyaca ünlü isim, kulübüyle sözleşme feshi için görüşmelerde bulunuyor. İşte gündem yaratacak transfer gelişmesinin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2021 Çarşamba 13:02
Son dakika spor haberleri! Orta saha bombası! Dünyaca ünlü isim Galatasaray'a

'da Gedson Fernandes'in kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından orta saha transferi için düğmeye basıldı.

Son dakika spor haberleri! Orta saha bombası! Dünyaca ünlü isim Galatasaray'a

Teknik direktör 'in raporuna göre hareket eden sarı-kırmızılı kurmaylar hummalı bir operasyon yürütüyor.

Son dakika spor haberleri! Orta saha bombası! Dünyaca ünlü isim Galatasaray'a

Geçtiğimiz sezonu 2. sırada tamamlayan Cimbom, ilk hedef olarak Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı belirledi.

Son dakika spor haberleri! Orta saha bombası! Dünyaca ünlü isim Galatasaray'a

Devler Ligi'ne ön elemeden katılacak , gidecek-gelecek isimleri belirleyip en çabuk sürede nihai kadroyu kurmayı amaçlıyor.

Son dakika spor haberleri! Orta saha bombası! Dünyaca ünlü isim Galatasaray'a

Birçok ismin sözleşmesi sona eren sarı-kırmızılılarda yaşanacak ayrılıklar sonrası imzalar üst üste gelecek.

Son dakika spor haberleri! Orta saha bombası! Dünyaca ünlü isim Galatasaray'a

Eksik bölgelere doğrudan katkı verecek isimleri gündemine alan , orta saha mevkisini yıldız bir isimle güçlendirmeye hazırlanıyor.

Son dakika spor haberleri! Orta saha bombası! Dünyaca ünlü isim Galatasaray'a

Direnci yüksek bir orta alan kurgusu oluşturmayı amaçlayan teknik direktör 'in Barcelona geçmişi bulunan ismi kadrosunda görmeyi çok istediği belirtildi.

Son dakika spor haberleri! Orta saha bombası! Dünyaca ünlü isim Galatasaray'a

Yeni Asır'ın haberine göre; Sarı-kırmızılılar, Guangzhou Evergrande forması giyen, ancak kısıtlamalar nedeniyle Çin'e dönemeyen Paulinho'nun peşine düştü.

Son dakika spor haberleri! Orta saha bombası! Dünyaca ünlü isim Galatasaray'a

Antrenmanlarını Brezilya'da sürdüren yıldız orta saha, sözleşmesinin feshi için kulübüyle görüşmelerde bulunuyor.

Son dakika spor haberleri! Orta saha bombası! Dünyaca ünlü isim Galatasaray'a

32 yaşındaki futbolcunun kulübüyle sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor. Paulinho'nun Transfermarkt verilerine göre, 9.5 milyon euro'luk değeri bulunuyor.

Son dakika spor haberleri! Orta saha bombası! Dünyaca ünlü isim Galatasaray'a

Merkez orta saha mevkisinde forma giyen Brezilyalı futbolcu, on numara ve ön libero bölgelerinde de görev alabiliyor.

Son dakika spor haberleri! Orta saha bombası! Dünyaca ünlü isim Galatasaray'a

2015'te 14 milyon euro bonservis bedeli ile Tottenham'dan Guangzhou Evergrande'ye transfer olan Paulinho, 2017'de 40 milyon Euro karşılığında İspanyol devi Barcelona'ya gitmiş ve sonrasında da 2019'da 42 milyon euro bonservis bedeli ile Çin'de eski takımına dönmüştü.

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