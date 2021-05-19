Son dakika spor haberleri! Orta saha bombası! Dünyaca ünlü isim Galatasaray'a

Merkez orta saha mevkisinde forma giyen Brezilyalı futbolcu, on numara ve ön libero bölgelerinde de görev alabiliyor.

2015'te 14 milyon euro bonservis bedeli ile Tottenham'dan Guangzhou Evergrande'ye transfer olan Paulinho, 2017'de 40 milyon Euro karşılığında İspanyol devi Barcelona'ya gitmiş ve sonrasında da 2019'da 42 milyon euro bonservis bedeli ile Çin'de eski takımına dönmüştü.