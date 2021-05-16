Son dakika spor haberi: O gerçek ortaya çıktı! Gedson Fernandes neden veda etti?

Galatasaray'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Önce Beşiktaş'ı sonra da Denizlispor'u mağlup eden Galatasaray, Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etse de bu skor şampiyonluğa yetmedi.
Galatasaray'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Önce Beşiktaş'ı sonra da Denizlispor'u mağlup eden Galatasaray, Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etse de bu skor şampiyonluğa yetmedi.
Galatasaray eğer iki gol daha bulabilseydi genel averajda Beşiktaş'ın önüne geçerek şampiyonluğa ulaşacaktı. Beşiktaş, Göztepe deplasmanından galip dönünce 16. şampiyonluğuna ulaştı. Maç öncesinde yaşananlar ise bir bir ortaya çıktı.
Galatasaray Yönetimi'nin taraftar planı, alınan güvenlik önlemleri çerçevesinde sekteye uğradı. Tribünlere 2 bin 900 adet sarı-kırmızılı bayrak hazırlandı ancak Türk Telekom Stadı'ndaki davetli sayısı bini geçmedi. Yüzlerce taraftar maça giremezken, futbolcu yakınları da zor anlar yaşadı.
Sabah Spor'un haberine göre; Hatta stada giriş sırasında çıkan arbedede güvenlik güçlerinin Gedson Fernandes'in kardeşiyle tartıştığı ortaya çıktı.
Maç bitince bu gelişmeden haberdar olan Gedson sarı-kırmızılı yönetimden kimseyle görüşme gereği duymadan veda mesajını paylaştı.
FALCAO'NUN EŞİ POLİSLE TARTIŞTI...
Gedson dışındaki oyuncuların yakınları da mağdur oldu. Falcao'nun eşi polisle tartışırken, Halil'in Hollanda'dan gelen akrabaları saatlerce kuyrukta bekledi.
FATİH TERİM'DEN MUSTAFA CENGİZ'E TEPKİ! 'ABD'YE GİTMEK İÇİN VİZEM YOK...'
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in Fatih Terim'i kastederek 'İzin günlerinde Bodrum'a ABD'ye gidiyorlar.' dediği ifade edilmişti. Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Yeni Malatyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada Mustafa Cengiz'e üstü kapalı yanıt verdi.
'ABD'ye gitmek için pasaportum yok Bodrum'a gideceğim.' diyen Fatih Terim, şampiyonluğu kaybettikleri için üzgün olduklarını vurguladı.