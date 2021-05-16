Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: O gerçek ortaya çıktı! Gedson Fernandes neden veda etti?

Son dakika spor haberi: O gerçek ortaya çıktı! neden veda etti?

Son dakika spor haberi: 'de şampiyonluğu 'a kaptıran 'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılıların genç yıldızı , maçının hemen ardından sosyal medya hesabı üzerinden veda mesajı paylaştı. 'un bir sezon daha kiralamak istediği Gedson'un sürpriz vedasının ardındaki gerçek ortaya çıktı. İşte tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri ()

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2021 Pazar 16:20
Son dakika spor haberi: O gerçek ortaya çıktı! Gedson Fernandes neden veda etti?

'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Önce 'ı sonra da Denizlispor'u mağlup eden Galatasaray, 'u 3-1 mağlup etse de bu skor şampiyonluğa yetmedi.

Son dakika spor haberi: O gerçek ortaya çıktı! Gedson Fernandes neden veda etti?

eğer iki gol daha bulabilseydi genel averajda 'ın önüne geçerek şampiyonluğa ulaşacaktı. Beşiktaş, Göztepe deplasmanından galip dönünce 16. şampiyonluğuna ulaştı. Maç öncesinde yaşananlar ise bir bir ortaya çıktı.

Son dakika spor haberi: O gerçek ortaya çıktı! Gedson Fernandes neden veda etti?

Yönetimi'nin taraftar planı, alınan güvenlik önlemleri çerçevesinde sekteye uğradı. Tribünlere 2 bin 900 adet sarı-kırmızılı bayrak hazırlandı ancak Türk Telekom Stadı'ndaki davetli sayısı bini geçmedi. Yüzlerce taraftar maça giremezken, futbolcu yakınları da zor anlar yaşadı.

Son dakika spor haberi: O gerçek ortaya çıktı! Gedson Fernandes neden veda etti?

Sabah Spor'un haberine göre; Hatta stada giriş sırasında çıkan arbedede güvenlik güçlerinin 'in kardeşiyle tartıştığı ortaya çıktı.

Son dakika spor haberi: O gerçek ortaya çıktı! Gedson Fernandes neden veda etti?

Maç bitince bu gelişmeden haberdar olan Gedson sarı-kırmızılı yönetimden kimseyle görüşme gereği duymadan veda mesajını paylaştı.

Son dakika spor haberi: O gerçek ortaya çıktı! Gedson Fernandes neden veda etti?

FALCAO'NUN EŞİ POLİSLE TARTIŞTI...

Gedson dışındaki oyuncuların yakınları da mağdur oldu. Falcao'nun eşi polisle tartışırken, Halil'in Hollanda'dan gelen akrabaları saatlerce kuyrukta bekledi.


Son dakika spor haberi: O gerçek ortaya çıktı! Gedson Fernandes neden veda etti?

FATİH TERİM'DEN MUSTAFA CENGİZ'E TEPKİ! 'ABD'YE GİTMEK İÇİN VİZEM YOK...'

Başkanı Mustafa Cengiz'in Fatih Terim'i kastederek 'İzin günlerinde Bodrum'a ABD'ye gidiyorlar.' dediği ifade edilmişti. Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, maçının ardından yaptığı açıklamada Mustafa Cengiz'e üstü kapalı yanıt verdi.

Son dakika spor haberi: O gerçek ortaya çıktı! Gedson Fernandes neden veda etti?

'ABD'ye gitmek için pasaportum yok Bodrum'a gideceğim.' diyen Fatih Terim, şampiyonluğu kaybettikleri için üzgün olduklarını vurguladı.

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