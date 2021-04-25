3 puandan memnun olan Fatih Terim iddialı konuştu: Finaller bizimdir

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, oynanan oyundan memnundu ve şampiyonluk yarışında kaldıklarını ifade etti. Tecrübeli çalıştırıcı, "6-3-1 dizilen bir takımı açmak, Ersun Hoca bunu iyi yapıyor. Takıma iyi ezberletmiş. Böyle bir takımı açmak hiç kolay değil. Takımın dinamizmi rakibi oynatmamaya müsaitti, bunu yapabildik. Dominant bir oyun oynadığımız söylenebilir.90 dakika çok istekliydik. Presle rakibi boğduk" diye konuştu.

BU KIRMIZI KART NASIL VERİLMEZ

Terim, Podolski'nin ilk yarıda Şener'e yaptığı faulün kırmızı kart olduğunu söylerken hakemlere yüklendi. İmparator, "Bu kırmızı kart, niye verilmez? İlk Antalya maçında Emre Kılınç'ın bunun 4'te 1'i kadar müdahale etti. Alanya'da Zorbay hocaya takılmıştık, burada da VAR'daydı" dedi. Terim sözlerini, "G.Saray, finaller ve sonları her zaman becermiştir. Sonuna kadar gideriz" diye bitirdi.

HALİL'İ OYNATTI

Fatih Terim, son oynanan Trabzonspor maçından 5 değişiklikle Antalyaspor karşılaşmasına çıktı. Sarı-kırmızılılarda geçen hafta net bir hata yapan Luyindama'nın yerine kart cezası biten Ryan Donk forma giydi. Formsuz Feghouli'nin yanı sıra Saracchi, Taylan Antalyalı ve Babel de yedek kulübesine çekildi. Bu isimlerin yerine Ömer Bayram, Etebo, Emre Akbaba ve Halil şans buldu.

5 DEĞİŞİKLİK YAPTI

Antalyaspor'da geçen hafta oynanan Hatayspor karşılaşmasında ilk 11'de forma giyen Ali Eren İyican, Doğukan Sinik ve Hakan Özmert, teknik direktör Ersun Yanal tarafından yedek kulübesine çekildi. Yanal, bu oyuncuların yerine Kudryashov, Bünyamin Balcı ve Ufuk Akyol'a şans verdi. Maç öncesi hayatını kaybeden Tuncay Becedek için saygı duruşunda bulunuldu.