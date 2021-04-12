Kara bulutlar!

Fatih Karagümrük ile berabere kalan Galatasaray, şampiyonluk yolunda puan kayıplarına yenilerini eklerken sarı-kırmızılı ekipten kötü haberler de gelmeye devam ediyor. 1-1 biten maçta kırmızı kart gören Donk ile 4. sarı karta ulaşan Babel cezalı duruma düştü. Dün de arka arkaya moralleri bozan iki gelişme yaşandı. Lens'in müdahalesiyle sakatlanan Yedlin'in sağ ayak bileği dış yan bağlarında yırtık, kanama ve ödem tespit edildiği açıklandı.



İDMANDA ŞOK OLAY

Tedavisina başlanan Amerikalı oyuncunun en az 3 hafta sahalardan uzak kalabileceği öğrenildi. Bir talihsiz olay da sarı-kırmızılıların sabah yaptığı antrenmanda yaşandı. Kerem ve Radamel Falcao kafa kafaya çarpıştı. İki oyuncu tedbir amaçlı hastaneye götürülürken Falcao'nun yüz kemiklerinde kırık olduğu anlaşıldı. Anestezi altında kapalı bir redüksiyon müdahalesi ile tedavi altına alındı. Galatasaray'da ayrıca Linnes ve Arda'nın sakatlığı bulunuyor.



Falcao ile çarpışan Kerem'de ise herhangi bir problem ile karşılaşılmadığı, tedbir amaçlı olarak gözetim altında tutulacağı ifade edildi.

