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Kara bulutlar!

ve Babel cezalı duruma düştü. Yedlin’de yırtık belirlendi. Dün ve idmanda kafa kafaya çarpışırken yıldız oyuncunun yüz kemiklerinde kırık tespit edildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2021 Pazar 23:49 Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2021 Pazartesi 06:50
Kara bulutlar!

ile berabere kalan , şampiyonluk yolunda puan kayıplarına yenilerini eklerken sarı-kırmızılı ekipten kötü haberler de gelmeye devam ediyor. 1-1 biten maçta kırmızı kart gören ile 4. sarı karta ulaşan Babel cezalı duruma düştü. Dün de arka arkaya moralleri bozan iki gelişme yaşandı. Lens'in müdahalesiyle sakatlanan Yedlin'in sağ ayak bileği dış yan bağlarında yırtık, kanama ve ödem tespit edildiği açıklandı.

İDMANDA ŞOK OLAY
Tedavisina başlanan Amerikalı oyuncunun en az 3 hafta sahalardan uzak kalabileceği öğrenildi. Bir talihsiz olay da sarı-kırmızılıların sabah yaptığı antrenmanda yaşandı. ve kafa kafaya çarpıştı. İki oyuncu tedbir amaçlı hastaneye götürülürken 'nun yüz kemiklerinde kırık olduğu anlaşıldı. Anestezi altında kapalı bir redüksiyon müdahalesi ile tedavi altına alındı. Galatasaray'da ayrıca ve Arda'nın sakatlığı bulunuyor.

Falcao ile çarpışan Kerem'de ise herhangi bir problem ile karşılaşılmadığı, tedbir amaçlı olarak gözetim altında tutulacağı ifade edildi.

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