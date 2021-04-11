Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak aday oluyor

Galatasaray'da Metin Öztürk, Burak Elmas, Tuncer Hunca ve Eşref Hamamcıoğlu'ndan sonra ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'ın da aday olacaüı iddia edildi.

Ajansspor'un haberine göre; en büyük hayalinin Galatasaray'a başkan olmak olduğunu söyleyen Abdurrahim Albayrak'ın bu amaç için harekete geçtiği öğrenildi.

BEŞİNCİ ADAY OLDU

Mevcut yönetimde ikinci başkan olarak görevini sürdüren Albayrak'ın daha önce adaylığını açıklayan Metin Öztürk, Burak Elmas, Tuncer Hunca ve Eşref Hamamcıoğlu'ndan sonra beşinci aday olması bekleniyor.

Şu sıralar eski başkanlardan biriyle istişare toplantısı yapan ve yine başka bir eski başkanla daha görüşen Albayrak'a mevcut yönetimin bir bölümünün de destek olması yüksek ihtimal olarak duruyor.

ŞAMPİYONLUK YÜZDESÜ YÜKSEK

Galatasaray'da görev yaptığı dönemlerde şampiyonluk yaşama yüzdesi çok yüksek olan Abdurrahim Albayrak, 2001-02, 2011-12, 2012-13, 2014-15, 2017-18, 2018- 19 sezonlarında yöneticilik yapmıştı. Albayrak'ın yönetici olup da şampiyonluk yaşayamadığı tek sezon geçen yıldı.