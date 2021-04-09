Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a Karagümrük maçı öncesi müjdeli haber! Yıldız futbolcu...

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 34. haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar hâlinde dar alanda pas çalışması gerçekleştirildi.
Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Kerem Aktürkoğlu, antrenmanda takımla birlikte çalıştı.
EMRE KILINÇ ÇALIŞMALARA BAŞLADI
Milli takım kampında gerçekleştirilen Covid-19 PCR testinin pozitif çıkmasından sonraki 10. gün yapılan testinde negatif sonuca ulaşılan Emre Kılınç, antrenmanda takımla beraber çalışmalara katıldı.