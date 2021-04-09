Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a Karagümrük maçı öncesi müjdeli haber! Yıldız futbolcu...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a maçı öncesi müjdeli haber! Yıldız futbolcu...

Spor Toto 'in 34. haftasında sahasında 'ü ağırlayacak olan Galatasaray yoluna kayıpsız devam edip şampiyonluk iddiasını sürdürmek istiyor. Teknik direktör yönetiminde çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar resmi sitesinden yaptığı açıklamada yıldız futbolcunun takımla çalışmalara başladığını duyurdu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2021 Cuma 20:22 Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2021 Cuma 20:39
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a Karagümrük maçı öncesi müjdeli haber! Yıldız futbolcu...

, 'in 34. haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri 'ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar hâlinde dar alanda pas çalışması gerçekleştirildi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a Karagümrük maçı öncesi müjdeli haber! Yıldız futbolcu...

Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör yönetiminde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. , antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a Karagümrük maçı öncesi müjdeli haber! Yıldız futbolcu...

EMRE KILINÇ ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Milli takım kampında gerçekleştirilen Covid-19 PCR testinin pozitif çıkmasından sonraki 10. gün yapılan testinde negatif sonuca ulaşılan , antrenmanda takımla beraber çalışmalara katıldı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a Karagümrük maçı öncesi müjdeli haber! Yıldız futbolcu...

TAYLAN ANTALYALI'NIN DURUMU BELİRSİZ

Milli takım kampından sonra gerçekleştirilen Covid-19 PCR testi pozitif çıkan 'nın maç kadrosunda yer alıp almayacağı maç sabahı yapılacak testin sonucuna göre kesinlik kazanacak. Yapılan MR tetkiklerinin ardından kasık adalesinde ikinci derece zorlanma tespit edilen 'in tedavisine başlandı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a Karagümrük maçı öncesi müjdeli haber! Yıldız futbolcu...

İdman sonrası sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden 'ın ilk kontrolü sonrası bu bölgesinde hafif düzeyde zorlanma tespit edildi. Galatasaray, ile cumartesi saat 19.00'da 'nda karşılaşacak.

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