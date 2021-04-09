Galatasaray'da seçim maratonu başlıyor

Galatasaray tam anlamıyla seçim havasına giriyor. Kısa süre içerisinde 4 seçim birden yapılacak. Galatasaray Lisesi mezunlarının üyesi olduğu Galatasaraylılar Cemiyeti'ndeki kongrenin ardından Galatasaray Yardımlaşma Vakfı'nda seçim olacak. Ay sonunda Divan Kurulu için başkanlık yarışı var. Mayıs sonunda ise Galatasaray Kongre Üyeleri, yeni başkanı belirleyecek.



SIRA B.ÇEKMECE'DE

Seçim tarihi yaklaşırken Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de çalışmalarına hız verdi. Önceki gün, Kemerburgaz'da yapılacak tesislerle ilgili bir tanıtım toplantısı düzenleyen Cengiz'in ikinci hedefi ise Büyükçekmece… Altyapılara verilmek üzere 5 saha yapımına start verilecek ve 14, 15, 16, 17 ve 18 yaşındaki oyuncular burada eğitimlerine devam edecek.