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'da seçim maratonu başlıyor

tam anlamıyla seçim havasına giriyor. Kısa süre içerisinde 4 seçim birden yapılacak. mezunlarının üyesi olduğu 'ndeki kongrenin ardından 'nda seçim olacak. Ay sonunda için başkanlık yarışı var. Mayıs sonunda ise Üyeleri, yeni başkanı belirleyecek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2021 Cuma 00:19 Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2021 Cuma 06:50
Galatasaray'da seçim maratonu başlıyor

tam anlamıyla seçim havasına giriyor. Kısa süre içerisinde 4 seçim birden yapılacak. Galatasaray Lisesi mezunlarının üyesi olduğu Galatasaraylılar Cemiyeti'ndeki kongrenin ardından Galatasaray Yardımlaşma Vakfı'nda seçim olacak. Ay sonunda için başkanlık yarışı var. Mayıs sonunda ise Galatasaray Kongre Üyeleri, yeni başkanı belirleyecek.

SIRA B.ÇEKMECE'DE
Seçim tarihi yaklaşırken Galatasaray Başkanı de çalışmalarına hız verdi. Önceki gün, 'da yapılacak tesislerle ilgili bir tanıtım toplantısı düzenleyen Cengiz'in ikinci hedefi ise … Altyapılara verilmek üzere 5 saha yapımına start verilecek ve 14, 15, 16, 17 ve 18 yaşındaki oyuncular burada eğitimlerine devam edecek.

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