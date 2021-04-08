Eşref Hamamcıoğlu Galatasaray'a başkan adayı olduğunu açıkladı!

Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, kulüp başkanlığına adaylığını resmen açıkladı.

Sosyal medya hesabından Galatasaray başkanlığına aday olduğunu duyuran Eşref Hamamcıoğlu, adaylığını 'Ben Galatasaray'da yetiştim. Kim olduğumun cevabı da Galatasaray'da gizli. Ben her gün Galatasaray ile yaşayanlardanım. Camiamızın şu anda bir iradeye ihtiyacı olduğunu hissediyorum. Bu yüzden bir adım öne çıkıyorum ve Galatasaray başkanlığı için adaylığımı koyuyorum. Galatasaray olarak artık özümüze dönmemiz çok yakın. Tek ihtiyacımız olan şey Galatasaray'a güven' sözleriyle duyurdu.