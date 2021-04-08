Haberler Galatasaray Eşref Hamamcıoğlu Galatasaray'a başkan adayı olduğunu açıkladı!

'a başkan adayı olduğunu açıkladı!

Son dakika spor haberi: Divan Kurulu Başkanı , sarı kırmızılı kulübe başkan adayı olduğunu açıkladı. Hamamcıoğlu adaylığını, "Camiamızın şu anda bir iradeye ihtiyacı olduğunu hissediyorum. Bu yüzden bir adım öne çıkıyorum ve başkanlığı için adaylığımı koyuyorum." sözleriyle duyurdu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2021 Perşembe 10:29 Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2021 Perşembe 10:37
Eşref Hamamcıoğlu Galatasaray'a başkan adayı olduğunu açıkladı!

Divan Kurulu Başkanı , kulüp başkanlığına adaylığını resmen açıkladı.

Sosyal medya hesabından Galatasaray başkanlığına aday olduğunu duyuran Eşref Hamamcıoğlu, adaylığını 'Ben Galatasaray'da yetiştim. Kim olduğumun cevabı da Galatasaray'da gizli. Ben her gün Galatasaray ile yaşayanlardanım. Camiamızın şu anda bir iradeye ihtiyacı olduğunu hissediyorum. Bu yüzden bir adım öne çıkıyorum ve Galatasaray başkanlığı için adaylığımı koyuyorum. Galatasaray olarak artık özümüze dönmemiz çok yakın. Tek ihtiyacımız olan şey Galatasaray'a güven' sözleriyle duyurdu.

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