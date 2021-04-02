Yusuf Günay "Hukuki değil"

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ve Spor Tarihçisi Melih Şabanoğlu, F.Bahçe'nin TFF'ye yaptığı 1959 yılı öncesi şampiyonlukların sayılması hakkında konuştu. Ayrıca Fenerbahçe yöneticisi Metin Sipahioğlu'nun iddialarına da cevap verildi. Sipahioğlu'nun sözlerini üzüntüyle karşıladığını dile getiren Günay, "Biz rakip camialara asgari saygıyı göstererek hareket ettik. Yöneticiler, genel kurullarından aldığı etkiyi layıkıyla yerine getirmeli. Böyle yöneticiler görev yapmamalı" dedi.

3 YILDIR YENİLMEDİK

Yusuf Günay, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un göreve geldikten sonra Türk sporu için yeni bir dönem başlayacağını beklediklerini ancak daha kötü olduğunu belirtti. Günay, "Rakibiniz ne kadar kaliteli olursa, siz de güçlü ve zinde kalmak durumunda olursunuz. G.Saray, son 3 yılda F.Bahçe'ye karşı hiç mağlubiyet almadı. Kadıköy'de 2 kez galip gelmiştir. G.Saray VAR ile birlikte rakibine üstünlük sağlamıştır. Başarısızlıkları örtmek ve gündemi değiştirmek adına TFF'ye başvuruldu. Başvuruyu başta ciddiye almadık" dedi.

RAKİPLERE DAĞITIYOR!

Yusuf Günay, F.Bahçe'nin Beşiktaş maçı öncesi, "Rakibimizin 20 şampiyonluğu var" açıklamasına şöyle cevap verdi: "Falancanın 20, falancanın 2, falancanın 1 diyorlar. Siz denetleyici misiniz? Bu ülkede bir kaos yaratır. Belirleyici TFF'dir. Camdan köşkte oturuyorsanız komşunuza taş atmayacaksınız. Atılan iftiraların hukuk önünde hesabını soracağız."

ÖNDE OLSALARDI!

F.Bahçe'nin başvurusunun hukuksuz olduğunu kaydeden Günay, "90 yıl öncesine giderek yapılan bir başvuru bu. 90 yıl önceye giderek kuralı olmayan, bir yılda iki şampiyonu içinde barındıran sezonları şu anda meşrulaştıramazsınız. Hukuka uygun olmadığı anda konu yeniden gündeme getirildi. Güncel şampiyonluklarda önde olsalardı gündeme gelmezdi. Rakibimize kurduğumuz üstünlük travma yaşatıyor" yorumunu yaptı.

TÜRKER ARSLAN: REDDEDİLMİŞTİ

Eski Tahkim Kurulu Başkanı Türker Arslan, F.Bahçe'nin önceki yıllarda aynı başvuruyu yaptığını ancak reddedildiğini söyledi. Arslan, "15 yıldan fazla başkanlık yaptım. Fenerbahçe daha önce böyle bir müracaat yaptı. Reddettik. TFF'nin arşivinde bulunur. Yeniden gündeme getirilemez" dedi.

SİPAHİOĞLU, BENİ ARAŞTIRSIN

Türker Arslan, "Metin Sipahioğlu denen arkadaş beni araştırsın. O dönemki başkanına ve yöneticilerine sorsun. Beyanları terbiyesizce. Karar Tahkim Kurulu'nun arşivinde. Aziz Yıldırım genel kuruldaki konuşmasında zaten TFF'ye şampiyonluklar için başvuru yaptığını söylemişti" diye konuştu.

ALİ KOÇ'UN SÖZLERİ VERİLDİ

GS TV'de; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, 2018'de eski Başkan Aziz Yıldırım için "Fetöcü savcıları ben mi kulübe üye yaptım? Ben mi tavla oynadım?" şeklindeki sözlerinin bulunduğu görüntüler yayınlandı.

YILDIRIM'IN BEŞİKTAŞ TEPKİSİ

Eski F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın 2017'deki açıklamaları da verildi. Beşiktaş hakkında konuşan Yıldırım, "2 yıldız ilave ettiler. 1959'dan sonra sığmıyor! Biz 19, G.Saray 20 falan. Bunlar (Beşiktaş) gittiler, 1959'dan önceki yıllardan 2 yıl şampiyon olmuşlar. Bu zorbalıktır" sözleri yayınlandı.

KUPA MÜHENDİSLİĞİ YAPILIYOR

Spor tarihçisi Melih Şabanoğlu da konuyla ilgili bilgiler verdi. Şabanoğlu, "Galatasaray'ın 1953'te kazandığı bir kupa var. Buna hemen itiraz geliyor 'profesyonel dönemde amatör olarak kazanıldı' diye. 1951'de kulüpler bir anda profesyonel olmadı ki. Kupa mühendisliği yapılıyor" dedi.

ULUSAL TURNUVA 1 TANE OLUR

Şabanoğlu, "O dönem en prestijlisi İstanbul Ligi. 1937'ye kadar İstanbul, İzmir ve Ankara'nın şampiyonları katılırken, 1937 yılında Milli Küme'nin başlaması ve üç şehri kapsamasıyla birlikte, Türkiye Futbol Birinci Ligi ikiye bölünüyor. Bir ülkede 1 tane ulusal organizasyon olur" yorumunu yaptı.