Mustafa Cengiz depremi

Kulüpler Birliği'nde şok istifa... Fenerbahçe'nin 1959 öncesi şampiyonluklarının tanınması için verdiği tavsiye mektubuna önce tepki gösteren ve Türkiye Futbol Federasyonu'na itiraz dilekçesi veren Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz dün de birlikten ayrılma kararı aldı. Fenerbahçe'yi bir kez daha hedef alan Cengiz, birliğin, bazı kulüplerin ortak çıkarının temsil edildiği yere dönüştüğünü iddia ederek, yönetim kurulu toplantılarına katılmayacağını dile getirdi.



NİHAT ÖZDEMİR OLUMLU BAKIYOR



Ankara ziyaretinde bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a Gençlerbirliği destek vermiş, Ankaragücü de olumlu yaklaşmıştı. İstanbulspor da benzer bir müracaatta bulunmuştu. Konuyla ilgili, Federasyon Başkanı Nihat Özdemir de eski şampiyonlukların geçerli sayılmasına olumlu yaklaştığını belirterek, "Fenerbahçe 4. yıldızı alsın, Beşiktaş alsın. Galatasaray'ın da sayılmayan şampiyonlukları var" demiş ancak kendilerine yeni bir talep olmadığını söylemişti.



FENERBAHCE NE İSTİYOR?



Fenerbahçe, 1959 yılından öncesi 9 şampiyonluğunun Süper Lig'e dahil edilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) resmen başvurmuştu. Kulübün resmi açıklamasında, şampiyonlukların Süper Lig'dekilere eklenmesinin ardından manevi ve maddi taleplerinin de karşılanmasını istenmiş ve "Başvurumuz, Türk futbolunun son 25 yılındaki garabetlerin, şampiyonluk ve yıldız sayılarında da kendini gösterdiği bu durumun düzeltilmesi için TFF'ye de bir imkan sunmuştur" denilmişti.



DAHA ÖNCE REDDEDİLDİ



Fenerbahçe'nin 1959 yılı öncesi birinciliklerin şampiyonluk sayılmasıyla ilgili başvurusunun daha önce reddedildiğini ifade eden Başkan Mustafa Cengiz, "Daha önce Tahkim ve TFF bu başvuruyu reddetti. TBMM'de reddedildi. Daha önce gelen ve reddedilen bir şey, çok kuvvetli bir karine veya delil olduğunda ancak tekrar yargılanabilir. Öyle bir şey de yok. Devamlı bunu kaşıyorlar. Neden?" diye konuşmuştu.



1959 YILI ÖNCESİNDEKİ ŞAMPİYONLUKLAR SAYILIRSA NASIL BİR TABLO OLUŞACAK



Futbol Federasyonu, Türkiye Futbol Birinciliği ve Milli Küme şampiyonluklarını geçerli sayması en çok Fenerbahçe'ye yarayacak. Sarı-lacivertli ekibin, 19 olan kupa sayısı bir anda 28'e yükselecek ve en çok şampiyonluk yaşayan takım unvanını alacak.

1959 öncesi sadece 1 birinciliği bulunan Galatasaray ise 23 şampiyonlukla ikinci sıraya gerileyecek. Beşiktaş, 20 şampiyonluğa ulaşacak. Bu durumda ligin 6 olan şampiyonluk yaşayan takım sayısı 16'ya çıkacak ve yayın gelirlerinin dağılımı değişecek.



1959 ÖNCESİ ŞAMPİYONLUK SAYILARI:



Fenerbahçe 9

Beşiktaş 7

Ankara Demirspor 2

Gençlerbirliği 2

Harbokulu 2

Ankaragücü 1

Eskişehir Demirspor 1

Galatasaray 1

Güneşspor 1

Göztepe 1

Harbiye 1

İstanbulspor 1

Muhafızgücü 1

BEŞİKTAŞ'A +2 KUPA



1959 öncesi iki yıl oynanan Federasyon Kupası'nın ikisini de Beşiktaş kazanmış ve siyah-beyazlılar bu şampiyonluklar nedeniyle Türkiye'yi Avrupa'da temsil etmişti. Bu nedenle 1959 yılından önce olmasına rağmen, Beşiktaş'a 2 şampiyonluk daha eklenmişti. Fenerbahçe başta birinciliklerinin sayılmasını isteyen kulüpler, bunu da koz olarak kullanıyor.



G.SARAY NEDEN KARŞI ÇIKIYOR?



Galatasaray, TFF'ye yaptığı daha önceki başvuruda, konuyla ilgili hukuka aykırı bir kararın verilmesi durumunda Türk futbolunun telafisi imkansız zararlara uğrayacağını belirterek, şampiyonlukların geçerli sayılmamasına neden karşı çıktıklarıyla ilgili 13 madde sıraladı.

İşte o maddeler:

* Daha önce verilmiş Tahkim Kurulu'nun kararı kesindir. Başvuru, incelenmeksizin reddedilmelidir.

* Başvuru konusu şampiyonluklar "Lig müsabakaları statüsü" kapsamı dışındadır.

* Talep edilen şampiyonluklara konu dönemlerde gerçekleşen organizasyonlar düzenli ve sürekli değildir.

* "Türkiye futbol birinciliği" lig usulüne değil, eleme usulüne tabidir.

* Türkiye futbol birinciliği, sürekli ve düzenli bir organizasyon değildir.

* Milli küme kesinlikle ulusal bir organizasyon değildir.

* Milli Küme süreklilik arz eden bir lig değildir

* "Milli Küme" ana turnuva niteliği kazanamamıştır.

* 1937 yılında, turnuvaya katılmaya hak kazanan İzmir takımlarının, bu hakları ellerinden alınmıştır.

* Bir sezonda iki ayrı şampiyon olmaz.

* Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı, "Milli küme ve Türkiye Futbol Birinciliği şampiyonlarının Türkiye Şampiyonu olarak kabul edilemeyeceği açıklanmıştır.