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hırslı

'da 4-4-2 sisteminin beklenilen verimi getirmemesi üzerine yeniden 4-3-3'e dönmeyi planlıyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2021 Cuma 22:16 Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2021 Cumartesi 06:50
Falcao hırslı
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Galatasaray'da 4-4-2 sisteminin beklenilen verimi getirmemesi üzerine yeniden 4-3-3'e dönmeyi planlıyor. Herkes bu sistemde en uçta 'nun değil 'in oynaması gerektiği yönünde fikir bildiriyor. Kolombiyalı yıldız için bu ekstra motivasyon kaynağı olmuş durumda. 34 yaşındaki oyuncu antrenmanların en çalışkan ismi.

İDMANA DEVAM

Sarı-kırmızılılar, mücadelesi hazırlıklarını sürdürüyor. Milli oyuncularından yoksun şekilde idman yapan Aslan, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirdi. İmparator öğrencilerine bu maçı mutlaka kazanmaları gerektiğini belirterek, "Artık puan kaybetme lüksümüz kalmadı. Sahada sadece 3 puan için savaşan bir takım görmek istiyorum" dedi.

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