Son dakika spor haberleri: Rizespor maçında Galatasaray savunmasından çifte hata! İşte o pozisyonlar

Galatasaray ile Rizespor, Süper Lig'in 31. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Karadeniz ekibinde Samudio, mücadelenin 2. dakikasında Galatasaray savunmasının yaptığı büyük hatayı affetmedi. Sarı-kırmızılı takımın kullandığı taş atışında Luyindama ağır kaldı ve araya giren Samudio, yaptığı aşırtma vuruşla topu ağlara gönderdi.



BİR HATA DA MARCAO'DAN!

Savunmada sorun yaşayan Galatasaray'da Emre Kılınç'ın attığı pası kontrol edemeyen Marcao topu Fernando Boldrin'e kaptırdı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Boldrin düzgün vuruşla fileleri havalandırdı.

İşte o pozisyon...

İLK GOL















2. GOL















Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır