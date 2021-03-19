Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Rizespor maçında Galatasaray savunmasından çifte hata! İşte o pozisyonlar

Son dakika spor haberleri: maçında savunmasından çifte hata! İşte o pozisyonlar

Spor Toto 'in 31. haftasında sahasında 'u konuk etti. Sarı-kırmızılı takımda savunmada yapılan iki hata basit gollerin yenmesine neden oldu. Mücadelenin henüz başında 'nın ağır kalması sonrası araya giren topu filelerle buluşturdu. İlk yarının son anlarında ise Marcao kendisine atılan pası kontrol edemedi ve Boldrin takımının 2. golünü kaydetti. İşte o pozisyonlar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2021 Cuma 19:16 Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2021 Cuma 20:16
Son dakika spor haberleri: Rizespor maçında Galatasaray savunmasından çifte hata! İşte o pozisyonlar

ile , 'in 31. haftasında 'nda karşı karşıya geldi. ekibinde , mücadelenin 2. dakikasında Galatasaray savunmasının yaptığı büyük hatayı affetmedi. Sarı-kırmızılı takımın kullandığı taş atışında ağır kaldı ve araya giren Samudio, yaptığı aşırtma vuruşla topu ağlara gönderdi.

BİR HATA DA MARCAO'DAN!
Savunmada sorun yaşayan Galatasaray'da Emre Kılınç'ın attığı pası kontrol edemeyen Marcao topu Fernando Boldrin'e kaptırdı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Boldrin düzgün vuruşla fileleri havalandırdı.

İşte o pozisyon...

İLK GOL







2. GOL







Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır

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